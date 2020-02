¿Cuando abrirá en Málaga el outlet de lujo más grande de Andalucía?

En un plazo de dos días el outlet de lujo ubicado en la zona de Guadalmar, tendrá la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de Málaga, y a partir de ahí podrá abrir sus puertas, algo que ocurrirá en todo caso durante este mes de febrero. Este paso es el siguiente después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad diera ayer luz verde a la puesta en servicio de los accesos al outlet tras los trabajos de ampliación de la calzada en la MA-20 sentido Cádiz, que pasa de dos a cuatro carriles.

LICENCIA MUNICIPAL EN DOS DÍAS

Recordar que este Outlet, no pudo abrir sus puertas a finales de octubre por no tener terminados los accesos exigidos por el Ministerio, algo fundamental para no causar problemas graves de movilidad. Por ese motivo, el Ayuntamiento de Málaga no podía concederle a la promotora la licencia de primera ocupación. Ahora, tras la luz verde del Ministerio, el Ayuntamiento ha solicitado a la empresa la autorización dada por el Ministerio por escrito y tras su revisión, concederá la licencia necesaria para su apertura como indica el concejal de Urbanismo, Raúl López "nosostros ya teníamos hechos todos los trámites para conceder la licencia de primera ocupación, por lo que sólo hay que revisarla. En todo caso es un tema corto y en un par de días puede estar lista esa revisión", asegura el concejal. Esto se traduce en que en pocos días podrá abrir sus puertas. Ahora, la fecha de inauguración oficial del outlet depende de la empresa. Según fuentes consultadas por COPE Málaga, eso ocurrirá en este mes de febrero.

OUTLET DE LUJO

Este outlet tiene presencia en nueve países europeos y Canadá. Aquí en Málaga contará con una oferta inicial de más de 100 firmas de lujo con descuentos de hasta el 70 por ciento. Será el más grande de Andalucía de estas características. Este centro cuenta con una gran plaza central y sus instalaciones, inspiradas en la arquitectura andaluza, están construidas a doble altura y ocupan una superficie aproximada de 18.000 metros cuadrados, que casi se duplicará cuando estén todas sus fases terminadas. Además de decenas de tiendas de moda, contará con cuatro ofertas de restauración. Este outlet cuenta con mil quinientas plazas de aparcamiento subterráneo y en superficie y su apertura supondrá la creación de más de 100 puestos de trabajo