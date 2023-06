Cristian, uno de los primeros niños en una familia de acogida en Málaga: "Me faltaban abrazos y cariño"

Más de 300 niños buscan familia de acogida en la provincia de Málaga, menores de edad que, por distintos motivos, hoy viven en centros de la Junta de Andalucía. Estos niños están a la espera de que una familia solicite su acogida, pero hay alrededor de 500 que ya lo han conseguido.

Algunos viven con familias de acogida ajenas, con las que no les une ningún vínculo biológico. Otros, con familias extensas... es decir viven con sus abuelos o tíos. Hoy conocemos la historia de uno de esos menores de edad que tienen una segunda oportunidad y encuentran una nueva familia. Es el caso de Cristian Villegas.

Cristian no conoció a su padre y vivía con su madre biológica que tenía problemas de drogadicción. Su hogar no era sitio para un niño de siete años, así que pasó a ser tutelado por la Junta de Andalucía. Cristian ingresa en un centro de menores de Torremolinos. Ahí comienza una nueva vida. Allí no estaba mal, pero le costó adaptarse como él mismo nos cuenta en COPE: "Era un centro de protección de menores donde tenía que compartir dormitorio con niños que no conocía, lo que hizo que me costara adaptarme".

Incertidumbre del qué vendrá

Cristian nunca tuvo problemas en el centro en el que vivía y según él, los cuidadores hicieron un buen trabajo. Pero a él le seguían faltando "besos, abrazos y complicidad". Cristian ha explicado que ahora, de mayor, ha tenido que aprender a a conectar con las personas porque en los centros nunca pudo tener "ningún tipo de vinculación con nadie".

Después de cinco años en el centro de menores tutelados, una familia se ofrece para acogerlo: "Tenía muchas ganas de que llegara ese momento pero al mismo tiempo sentía miedo e incertidumbre".

Del primer día con su nueva familia, Cristian hay algo que no olvida... el desayuno. "Yo no me creía que para desayunar pudiese elegir entre jamón serrano, paté, mantequilla, tomate... yo no conocía nada de esto".

Hoy día Cristian tiene 41 años, ha formado su propia familia y está en trámites para convertirse en familia de acogida. También anima a otras personas a dar el paso a través de la Asociación Hogar Abierto. A día de hoy, más de 300 niños tutelados en Málaga están a la espera de una nueva familia.