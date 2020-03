Cortes de luz y eventos cancelados: caos económico en el Ayuntamiento de Torremolinos

Te venimos hablando de los cortes de luz que se están registrando en algunos edificios públicos de Torremolinos por el impago de las facturas por parte del Ayuntamiento que dirige el socialista, José Ortiz. Otra de las consecuencias del caos en la gestión económica del consistorio es la cancelación del concurso de agrupaciones de carnaval, sólo tres semanas después de presentarse. Según el propio consistorio, es una decisión que han tomado al no poder afrontar los algo más de 15.000 euros de coste que tiene la realización de este concurso entre pago a premios y el uso del Auditorio Municipal 'Príncipe de Asturias" de Torremolinos. El concurso de agrupaciones de carnaval de este año fue presentado a mediados de febrero. Pocos podrían imaginar que tres semanas después el Ayuntamiento de Torremolinos daría marcha atrás. El concejal, David Tejeiro, hacía pública la noticia.

Sin duda se trata de un jarro de agua fría para aficionados y participantes.El presidente de la Asociación Carnavalera de Torremolinos, Félix Godoy, ha lamentado la situación en COPE Málaga y confía en que regrese el año que viene para seguir posicionándose entre los más importantes de Andalucía "confío en que sea sólo cuestión de un año". Godoy ha querido recordar que el de Torremolinos es un carnaval que se financia exclusivamente de dinero público "se trata de una fiesta totalmente libre en el que no se cobra entrada a los espectadores y que cuenta con uno de los premios económicos más altos de la provincia", ha explicado.

PREMIOS QUE NO SE COBRAN

Pese a que, según Félix Godoy, los premios del concurso de Torremolinos son de los más altos de la provincia, pero lo cierto es no se pagan a los ganadores. Ese es el caso de los premiados en la edición del año pasado. Según ha podido saber COPE Málaga, a los primeros clasificados no le han pagado todavía los 5.000 euros que les corresponden de 2019. Y esa es sólo una de las deudas pendientes como confirma a este medio uno de los participantes "por ahora no han hecho nada porque desde que terminó el concurso he intentado comunicar con ellos y ha sido imposible". Este participante afirma que en los últimos días uno de los afectados por el impago ha creado un grupo para recabar documentación y volver a solicitar el pago al Ayuntamiento de Torremolinos "a fecha de hoy nadie se ha digando a contestarme para informarme". Esta situación de impagados ha provocado que muchas agrupaciones no se hayan planteado participar este año.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La gestión económica de José Ortiz al frente del Ayuntamiento de Torremolinos viene siendo denunciada duramente por parte de la oposición desde hace varios meses. Es el caso del concejal del PP, Luis Rodríguez, que asegura que el concejal David Tejeiro conocía perfectamente la delicada situación económica de las arcas municipales cuando anunció el concurso de agrupaciones de carnaval hace tan sólo tres semanas "es una mentira absoluta. Para lo que sí hay dinero es para pagarle 50.000 euros al año a los asesores y 46.000 euros a la concejala no adscrita, a la 'transfuga' Lucía Cuín. Para todo eso sí hay dinero", sentencia el concejal popular.

CORTES DE LUZ

Hace varios días, en varias dependencias municipales de Torremolinos fue cortado el suministro eléctrico porque no se han pagado los recibos. Una situación que se viene produciendo de forma ininterrumpida desde noviembre. Esos cortes han afectado, por ejemplo, a la Casa de la Música, dejando sin clases a 400 alumnos o la Oficina de Turismo de El Bajondillo. A día de hoy el Ayuntamiento de Torremolinos negocia un plan de pagos con las compañías suministradoras para evitar nuevos cortes.

DIEZ MESES PARA PAGAR A PROVEEDORES

Ahora también hemos sabido que el tiempo medio de pago a proveedores del consistorio es de diez meses por lo que hay empresas que están esperando que le paguen sus facturas desde junio de 2019. En los últimos cuatro años se ha duplicado el plazo para este tipo de pagos por parte de un ayuntamiento liderado por el socialista José Ortiz, que a estas alturas de año aún no ha presentado un borrador de sus presupuestos municipales para 2020.