Coronavirus: ¿cómo subir tus defensas para hacer frente al COVID-19?

Si tienes más de cuarenta años recordarás los dibujos animados ‘Érase una vez la vida’. Los agentes policiales vestidos de blanco conseguían, con la ayuda solo de una porra en la mano que jamás utilizaron, atrapar a los virus y bacterias que intentaban entrar en el cuerpo humano. Esos policías encarnaban a los glóbulos blancos que son las células que se encargan de impedir que agentes extraños y patógenos nos ataquen. Son los eslabones del conocido como sistema inmunitario.

Las plantas naturales, en formato seco, en cápsula o en extracto, “no nos van a proteger o van a ayudar a prevenir del COVID-19, eso no podemos creerlo. Pero si contraemos el virus, sí que nos ayudarían a afrontar mejor la infección”, asegura la bióloga y experta en el mundo natural, Ana Higueras.

La equinácea ayuda a subir las defensas y preparan el cuerpo para afrontar mejor el coronavirus

EQUINÁCEA PARA SUBIR EL SISTEMA INMUNE

La equinácea es una flor de la que se usa tanto la raíz como la parte aérea. “Es un inmunoestimulante de nuestro sistema inmunológico, muy recomendable para tomar ante cualquier infección por su poder desinfectante y bactericida” explica Higueras. La equinácea tiene propiedades inmunoestimulantes, antialérgicas, antibióticas, antisépticas y antiinflamatorias. Por todo ello es recomendable tomarla para prevenir o aliviar los síntomas del constipado.

¿DEBO TOMAR ASTRÁGALO SI ESTOY RESFRIADO O TENGO GRIPE?

La propietaria del Herbolario Gallardo, Ana Higueras, explica en COPE que la planta de astrágalo nos ayuda a mejorar la resistencia física: “Es otra planta con propiedades cardio protectoras y antivirales, además de ser un inmunoestimulante. Todo ello nos vendrá bien para prepararnos para un resfriado o gripe”.

El astrágalo ayuda a subir las defensas y mejorar el sistema inmunológico

SHIITAKE Y REISHI MEJORAN EL SISTEMA INMUNE

La tercera recomendación que da Ana Higueras es incorporar en nuestra dieta de forma habitual, o recurrir a los suplementos, de dos tipos de setas: shiitake y reishi. “Ambas activan el sistema complemento de nuestro sistema inmunitario, y de esa forma ayudan a que nuestras células de defensa estén más fuerte y se ‘coman’ mejor a los malos que entran en nuestro cuerpo”, relata de forma didáctica la bióloga.

¿CUÁNDO DEBO POTENCIAR EL SISTEMA INMUNOLÓGICO?

Siempre es recomendable tomar equinácea, astrágalo, o las setas mencionadas, en época de cambio de estaciones, “sobre todo primavera y otoño; y también es recomendable en personas que sufren alergia. Ojo, no hay que tomarlo siempre, sino en determinadas épocas. Además, de los alérgicos es recomendable también para las personas que son tendentes a sufrir infecciones”, aclara Ana Higueras.

RECOMENDACIONES PARA ADELANTARNOS AL COVID-19

El coronavirus es una infección que se propaga de manera muy rápida entre las personas. Más allá de las pautas básicas recomendadas por el Gobierno para no expandir la pandemia y reducir el caso de infectados, el equipo de médicos de Melio, la plataforma online de análisis de sangre, ha elaborado un documento con recomendaciones para adelantarnos al Covid 19 y mantener nuestro sistema inmune fuerte.

COMPROBAR LOS NIVELEES DE VITAMINA D

Su déficit aumenta el riesgo de contraer enfermedades infecciosas respiratorias. La vitamina D es una de las más importantes para el sistema inmunitario y necesaria para su funcionamiento. Para mejorar los niveles se recomienda aumentar, de manera controlada, la exposición al sol y tomar alimentos ricos en vitamina D como el salmón, las sardinas, los huevos y las setas. Los suplementos vitamínicos deben consumirse solo cuando se sea consciente de que realmente hay un déficit y así evitar una posible toxicidad por exceso de vitamina D.

ES RECOMENDABLE MONITORIZAR LAS GLUCEMIAS

Se puede padecer prediabetes sin saberlo (niveles de glucosa en sangre elevados) y eso puede desencadenar en una diabetes tipo II (enfermedad crónica) si no se mejoran los hábitos de vida. Para los diabéticos controlar los niveles de glucemia es fundamental para evitar la hiperglucemia, ya que esta implica un mal funcionamiento del sistema inmune y mayor capacidad de contraer infecciones.

EL CORONAVIRUS Y EL TABACO SON INCOMPATIBLES

Los fumadores tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades respiratorias y no solo eso, sino que la capacidad de recuperación es mucho más lenta. El fumador pasivo también se ve expuesto a estas limitaciones.

DI NO AL COVID-19 Y TAMBIÉN AL ESTRÉS

En estos momentos es fundamental controlar la ansiedad y estrés que produce la incertidumbre. El efecto del estrés en la salud es uno de los indicadores que más influye en el sistema inmune y en el estilo de vida. Las personas que viven estresadas sufren con más gravedad las infecciones virales, tardan más en curar y reaccionan peor a las vacunas.

¿POR QUÉ DEBO DESCANSAR DURANTE EL ESTADO DE ALARMA?

Muchas enfermedades siguen un desarrollo predecible y son más probables que aparezcan ciertos síntomas dependiendo de si es de día o de noche. Además, la respuesta inmunológica puede variar según el momento en el que se suministre. Por lo general, las defensas son más fuertes durante el tiempo de descanso natural, por la noche. Por ello es fundamental mantener un horario óptimo de descanso con la menor alteración posible.

EL ESTADO DE ALARMA NO ES EXCUSA PARA NO HACER EJERCICIO

El sedentarismo provoca un mayor riesgo de infección comparado con las personas que realizan deporte de manera habitual. También el tiempo de recuperación influye si con anterioridad has tenido una vida sedentaria o no. Sin embargo, el beneficio de la actividad física se reduce si es demasiado intensa. Las estadísticas de la OMS (Organización Mundial de la Salud) muestran que hay una relación entre las enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión (presión sanguínea elevada), enfermedades respiratorias crónicas o cáncer, con el riesgo de infección por coronavirus. Y no solo con el riesgo de infección, sino con la capacidad de superación de la enfermedad. Es fundamental cuidarnos y reforzar nuestro sistema inmune para conseguir salir de Covid 19 con el menor daño posible.

