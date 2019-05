COPE y Cadena 100 traen a Málaga a David Otero en concierto para La Noche en Blanco

El cantante viene a presentar su nuevo disco “1980”, aunque habrá un repaso a lo mejor de su carrera. ‘Voy a hacer un repaso general e incluiré algunas canciones del Canto del Loco y de mis primeros discos como “El Pescao” hasta hoy’ cuenta David en COPE Málaga.

NUEVO DISCO

El nombre de su nuevo disco coincide con su año de nacimiento, pero confiesa que no tiene nada que ver con ello. ‘El título hace referencia más bien a una búsqueda a todos esos sonidos que me fueron influyendo desde pequeño, cuando comenzaba a oír música en la que se utilizaban sintetizadores, cajas de ritmo y ordenadores’

Esa estética le marcó mucho y ha querido hacer un homenaje a esos primeros contactos con la música.

Cuando escuchamos la música que hace David Otero tenemos la sensación de que ha un tipo de sonido propio que define a este artista. ‘No es algo que tenga presente, yo lo único que intento es hacer algo original y que mi mente no copiara a nadie sin sacar influencias de nadie en concreto y beber de muchos sitios diferentes a mí me gusta todo tipo de música y hago lo que me sale del corazón en cada momento’.

SU LIBRO

La gira va viento en popa y entre medias ha presentado un libro titulado “Precipicio al mar”, como una de las canciones de su último álbum.

‘Es un libro en el que cuento mi experiencia como padre de principio a fin, dejando el mundo de la música a un lado y dedicándome a escribir sobre lo que más me importa en este mundo que son mis hijos’ dice David. ‘No es un libro de consejos de padre sino de como ha sido mi experiencia y de cómo las he sentido nada más’

Por cierto, que asegura que sus hijos Luna y Gael, son los primeros que escuchan sus canciones y los primeros que opinan. ‘Son muy críticos con mi música’.

Dice que tiene la suerte de tener un trabajo que le permite tener tiempo libre para dedicar a su familia a pesar de que en otros momentos tiene que está viajando constantemente y eso le hace exprimir el tiempo libre tanto con su pareja como con sus hijos.

David Otero es el concierto estrella de la Noche en Blanco en Málaga, este sábado 18 de mayo a partir de las 21:30 en la Plaza de la Constitución.