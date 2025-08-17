Consulta el programa de conciertos y espectáculos para hoy en la Feria de Málaga

El programa de la Feria de Málaga 2025 contempla cerca de 200 espectáculos musicales y artísticos. En esta edición, y como viene siendo seña de identidad de la Feria de Málaga, aúna grandes nombres del panorama artístico nacional con reconocidos artistas malagueños, así como actuaciones más autóctonas que ponen de relieve la apuesta municipal por potenciar las tradiciones de la ciudad. Se trata de una oferta para todos los públicos, con carácter gratuito, ya que todos los conciertos son con entrada libre, distintivo esencial del programa de actuaciones de la Feria de Málaga.

Este año, Chambao, Camela , Merche , Mojinos Escozíos, Paco Candela, Toreros con Chanclas, Joana Jiménez y Tamara Jerez forman parte del elenco de artistas y grupos que actuarán en la Feria. A ellos se unen: Señor Mirinda, Aurora Guirado, Encarni Navarro, Ginés González y Hoffman, entre otros.

Auditorio Municipal

SELLO MALAGUEÑO

Cabe destacar que la mayoría de los artistas que van a participar en esta edición son malagueños, lo que subraya el respaldo y apuesta del Ayuntamiento de Málaga por el talento artístico local. Este amplio conjunto de actuaciones y espectáculos se desarrolla gracias a los más del millar de artistas de las diferentes disciplinas que participan.

Hay que señalar que la Feria de Málaga contribuye de manera significativa a la actividad económica local, el empleo y el turismo de la ciudad. Al tiempo que también conllevan una importante promoción de la ciudad, a través de la difusión los diferentes acontecimientos que se dan cita a lo largo de la semana. Y es una muestra de la convivencia y la hospitalidad, elementos que definen e identifican a Málaga.

Europa Press Verdiales

ESCENARIOS

Las actuaciones se distribuyen entre los siguientes escenarios: Auditorio Municipal, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, la Feria Infantil, Caseta de los Verdiales, Escenario de Folclore Popular Malagueño y Centro de Exhibición Ecuestre.

A las actuaciones mencionadas que se desarrollan en el Auditorio municipal, se une el flamenco que estará diariamente presente en la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, donde los aficionados podrán disfrutar de cantaores y cantaoras de primera fila y cuadros y grupos flamencos en espectáculos totalmente gratuitos. Entre ellos, el Chato de Málaga, Chelo Soto, Amparo Heredia, Bonela, Pepe de Campillos, que irán acompañados a la guitarra y al baile, además de grupos flamencos; e igualmente acogerá la final del certamen de canción española Ciudad de Málaga. El flamenco en el centro también tiene su espacio en la Peña Juan Breva, con grupos y cantaores todos los días, como Ana Fargas, José de Chaparro y Vanesa Fernández.

Los Verdiales tienen su espacio singular en la caseta del Cortijo de Torres, dedicada exclusivamente a este arte, con actuaciones de dos pandas cada día y con los tres estilos representados: Montes, Almogía y Comares. Y en el centro, en calle Larios, con actuaciones a diario de dos pandas. Las tradiciones también tendrán su protagonismo en el escenario de folclore popular malagueño, que estará situado en calle Larios, por el que actuarán numerosas academias de baile y coros.

MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA

Para el público infantil dos espacios: la caseta municipal infantil del Real de Cortijo de Torres, que alberga espectáculos desde el sábado 16 al sábado 23 de agosto, por parte de distintas compañías de teatro y musicales. Y en la Plaza de la Merced, con la Feria Mágica, también en dichos días. A ello se une centro de exhibición ecuestre en el Real, que acoge durante todos los días con diversos espectáculos.

Europa Press Paco Candela

ACTUACIONES DOMINGO 17 AGOSTO

De 12 a 14 horas, el escenario Folclore Popular Malagueño, en calle Marqués de Larios, acoge la actuación de la Asociación Cultural de Folclore Marisol Egea. Coro Mi Gente. A partir de las De 16 horas le llega el turno a la Academia Elena Romero. Academia de Baile Paula Alcaraz.

Los verdiales de distintos estilos se dan cita en el corazón de Málaga, en la calle Larios. Desde las 13 horas, se podrá disfrutar de panda Primera de Comares y de la panda Los Lagares.

En la Peña Juan Breva, calle Ramón Franquelo, 4, se puede disfrutar del cante de Amparo Heredia y la guitarra de José Satorre. También se subirá al escenario el grupo flamenco 'Soleá'. Las actuaciones comenzará a partir de las 14 horas.

La Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, en el Real de Cortijo de Torres, acoge a las 14 horas la actuación del grupo flamenco 'Cuadro Rondeñas'. A las 23 horas, se podrá disfrutar del cante de Chelo Soto y Miguel Astorga, y la copla de Juanma Jerez.

En el Auditorio Municipal, en el Real de Cortijo de Torres, actúan hoy Aurora Guirado y el cantante y compositor sevillano, Paco Candela.