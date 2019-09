Confirman el aborto de una mujer en Málaga por el brote de listeriosis

La Junta de Andalucía ha confirmado hoy un nuevo aborto ligado al brote de listeriosis. En este caso, se trata de una mujer que ha perdido al bebé que esperaba aquí en Málaga, en un hospital malagueño. Se encontraba en la semana 22 de gestación, por tanto, ya había pasado el ecuador del embarazo. Con este último son ya cinco los abortos confirmados en Andalucía asociados al brote de listeriosis.

Según los últimos datos, actualmente hay 14 mujeres embarazadas que permanecen hospitalizadas por el brote. Y, en este sentido, hoy la Consejería de Salud confirma una novedad: van a ampliar el protocolo para actuar en casos de embarazo. Lo que se hace a partir de ahora es recomendar que tomen tratamiento antibiótico las mujeres embarazadas que no tengan síntomas, pero que sí hayan consumido el alimento contaminado que ha causado el brote de listeriosis, carne mechada de la firma MAGRUDIS. El objetivo es reducir el riesgo real de pérdida del bebé o la infección del recién nacido. El doctor José Miguel Cisneros es el portavoz del gabinete técnico creado por Salud para el seguimiento del brote, "las vamos a llamar y aquellas que hayan consumido el alimento contaminado las vamos a citar para explicarles todo con detalle, y con un algoritmo específico para que el manejo sea homogéneo le vamos a recomentar el tratamiento y ella podrá decidir, mira, me lo tomo o no lo tomo", ha recalcado Cisneros. Este nuevo procedimiento ha sido avalado por ocho sociedades científicas. Se trata de un protocolo pionero en comparación con otros brotes de listeriosis registrados a nivel internacional.

En el caso del nuevo aborto, producido antes de la semana 22 y en un centro de Málaga, se sabe que la mujer comió carne mechada contaminada y ahora se está pendiente de resultados microbiológicos. El portavoz del grupo de seguimiento ha informado de un nuevo caso en un niño con cáncer, que se está analizando para determinar si pertenece a la misma cepa. Con este caso, el número de afectados asciende a 205 en Andalucía. El número de hospitalizados es de 46 en todo Andalucía, de los que 14 son embarazadas, dos menos que el martes. Dos pacientes siguen ingresados en la UCI.