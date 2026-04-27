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Un conductor se sale de la carretera con un camión cargado de vehículos en Málaga y es claro con la Guardia Civil: "Había consumido drogas"

Los agentes le practicaron al conductor las pruebas de detección de consumo de alcohol y drogas, las cuales arrojaron un resultado positivo

Un conductor se sale de la carretera con un camión cargado de vehículos en Málaga y es claro con la Guardia Civil: "Había consumido drogas"

Europa Press

Un conductor se sale de la carretera con un camión cargado de vehículos en Málaga y es claro con la Guardia Civil: "Había consumido drogas"

Redacción COPE Málaga

Málaga - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Guardia Civil investiga al conductor de un camión por un supuesto delito contra la seguridad vial al conducir bajo la influencia de drogas. El vehículo que conducía sufrió un siniestro vial.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día, 2 de marzo, en la provincia de Málaga, donde tuvo lugar la salida de vía de un vehículo articulado que transportaba en su remolque siete turismos, ha indicado la Guardia Civil.

Así, componentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Antequera, y de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga se desplazaron hasta el lugar para atender el siniestro e instruir las diligencias.

ADMITIÓ EL CONSUMO DE DROGAS

Los agentes le practicaron al conductor las pruebas de detección de consumo de alcohol y drogas, las cuales arrojaron un resultado positivo en cannabis (THC) y cocaína, manifestando que "había consumido drogas".

Ante el resultado positivo, confirmado posteriormente en el análisis de laboratorio, y la existencia de síntomas externos de estar bajo la influencia de sustancias psicotrópicas y drogas, junto a su implicación en un siniestro vial, llevaron a su investigación por un supuesto delito contra la seguridad vial.

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