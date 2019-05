Condenan al SAS por la muerte de un niño en Málaga por la demora de un trasplante de médula

Un juzgado de Málaga condena al Servicio Andaluz de Salud por la muerte de un niño al que no se le realizó a tiempo un trasplante de médula ósea. El SAS tendrá que indemnizar a los padres del pequeño con 110.000 euros. El niño nació en abril de 2005 por medio de una cesárea sin incidencias. Desde los seis meses, se le hizo un seguimiento en el el Hospital Carlos Haya y no es hasta los cinco años cuando se le detecta una enfermedad que solo se puede frenar con un trasplante de médula. Pero se solicitó tarde y ya no era posible realizarlo, un trasplante que es la única solución médica para ese tipo de casos.

El abogado que ha llevado el caso es Damián Vázquez, de la asociación El Defensor del Paciente: “La familia tenía unos antecedentes -tanto el abuelo como la madre- de un síndrome que se llama de Adison”. El SAS "no hizo constar nada", sobre todo en las citas y exploraciones del endocrino, "donde no se molestaron ni preguntaron por sus antecedentes familiares".

No es hasta el día 7 de diciembre de 2010, "con una evidente demora de más de cinco años", cuando al paciente menor de edad le diagnostican la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, "siendo la única posibilidad para frenar la enfermedad realizar cuanto antes un trasplante de médula ósea, por lo que se solicita una consulta al Servicio de Hematología para la valoración de dicho trasplante".

DEMASIADO TARDE PARA EL TRASPLANTE

Han señalado, además, que cuando se pide "ya es demasiado tarde, al superar el LOES el límite de nueve, por lo que no proceden al trasplante de médula, única solución médica posible en este caso" y que como se explicó en el juicio, "llega a un 95 por ciento de supervivencia a los cinco años si es diagnosticado de forma temprana".

En relación con los síntomas y cuando se constató la presencia de una hiperpigmentación cutánea de la piel del menor, el día 30 de agosto de 2007, con dos años y cuatro meses, acudió a la consulta de neuropediatría. Al parecer, el niño sufría caídas frecuentes y se observó que tenía una coloración morena de la piel, que llamó la atención el facultativo.

El letrado Damián Vázquez reclamó por "una evidente negligencia médica" y el juzgado ha dado la razón, "queriendo destacar el calvario de los padres, que además intentaron en su día ante los escasos medios económicos que tenían, solicitar ayuda para que su hijo fuera atendido en EEUU y poderle realizar el trasplante, siguiendo esa lucha hasta que falleció". El juzgado ha estimado parcialmente la demanda de los padres del pequeño y, en todo caso, la sentencia no es firme.