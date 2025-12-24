Condenado a cinco años de prisión por agresión sexual a su hija de 16 años en Vélez-Málaga

Un hombre ha sido condenado a cinco años de prisión y seis años más de libertad vigilada por abusos sexuales continuados (con la ley actual se trataría de agresión sexual) sobre su hija de 16 años en varias ocasiones en el domicilio familiar de Vélez-Málaga.

La sentencia, que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lo considera responsable de un delito continuado de abusos sexuales, por lo que se le condena a los cinco años de cárcel y a la privación de la patria potestad, que se le atribuye de forma exclusiva a la madre de la joven.

prohibido el contacto con menores

Además, tiene prohibido el contacto directo con menores de edad durante doce años y no podrá aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante nueve años.

El condenado había recurrido en apelación la sentencia de la Audiencia de Málaga argumentando que se basaba únicamente en declaraciones de la menor y que ese testimonio no constituía prueba de cargo suficiente contra la presunción de inocencia.

Los magistrados del TSJA consideran que el testimonio se ajusta a un parámetro "lógico y razonable" como prueba y han constatado otras declaraciones que corroboran las palabras de la menor, como es el caso de la madre y la abuela de la joven.

El tribunal entiende que los testimonios, junto a otras pruebas, permiten considerar probado que el acusado realizó tocamientos en la zona genital de la menor en varias ocasiones.