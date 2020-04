Cómo escuchar música durante la crisis del coronavirus

El invento de los auriculares inalámbricos ha supuesto toda una revolución por su utilidad, por su amplia oferta en cuanto a modelos y precios, porque han conseguido que se normalice el que parezca que la gente habla sola y también porque en la convivencia en los hogares cada uno puede aislarse con su propia música o su particular silencio.

Que estos auriculares son útiles para cualquiera, está claro, pero, además, en estos tiempos que corren y con la situación que vivimos por culpa del coronavirus, aún se han hecho más imprescindibles. Puntronic, la empresa líder en venta de electrodomésticos online, ha notado un repunte de ventas de estos auriculares superior al 400 % desde que se tomaron las medidas de aislamiento. Además, entre las personas que ya usaban cascos para hablar por el móvil, un 73,2 % se han pasado a los inalámbricos.

Según explica Rosa Alsina, responsable de Puntronic se debe a que las familias ahora tienen que convivir durante 24 horas al día los siete días de la semana sin pisar la calle y, aunque es una suerte poder compartir estos duros momentos con los seres queridos, las casas no siempre tienen suficiente espacio como para que todo el mundo pueda hacer lo que quiere sin molestar a otros y los auriculares inalámbricos les están siendo de gran ayuda en estos momentos'.

Los auriculares inalámbricos permiten que todos los miembros de la familia puedan mantener sus rutinas preferidas sin molestar a los demás.

El hecho de no estar unidos a un cable permite mantener una libertad de movimientos única. Limpiar, tender la ropa, colgar cuadros o bailar en el salón no es igual de cómodo si hay que hacerlo portando un aparato y unidos a él por un cable. Dejar el móvil encima de la mesa y moverse con libertad por la casa es mucho más cómodo.

Además, las diferencias sobre qué ver en televisión se han acabado y se puede compartir un espacio físico mientras uno ve series en su plataforma favorita a través del PC, otro ve las noticias en la televisión y otro ve vídeos de YouTube en la tableta o el teléfono. Hay gente que, a pesar de que se ha demostrado que dificulta la concentración, prefieren estudiar escuchando música y este tipo de cascos son realmente cómodos para eso. Por otro lado, este encierro obligatorio hace que se pueda caer en el sedentarismo. Por eso es bueno aprovechar la comodidad que ofrece esta tecnología para hacer deporte en casa escuchando una lista de reproducción adecuada al ritmo del deporte elegido.

MODELOS PARA TODOS LOS GUSTOS

Otra ventaja de estos aparatos es la gran cantidad de modelos que existen y lo especializados que están para cada uso. El precio también es muy variable, ya que se pueden encontrar desde muy pocos euros (los modelos más básicos y de peor calidad) hasta los 900 euros que pueden llegar a costar unos auriculares profesionales. Todo depende del uso que se les quiera dar. Hay dos grandes grupos de auriculares: los de diadema y los "in ear", IEM o audífonos.

Los auriculares de diadema. Se dividen en abiertos y cerrados. En los abiertos sale y entra el sonido y en los cerrados, justo lo contrario; ni sale ni entra. Otra subdivisión de estos cascos se hace en relación con el tamaño: los supraurales que se colocan sobre la oreja y los circumaurales que la rodean.

Los modelos "in ear". Estos se clasifican según su conexión y, además de con cable, pueden funcionar por conexión Bluetooth o por radiofrecuencia. Al ser auriculares de tamaño pequeño que entran en el canal auditivo, es importante que el material de la almohadilla sea el apropiado para que selle bien; así serán más cómodos y habrá menos interferencias de ruidos externos.

Para adquirir los auriculares más adecuados, lo primero que se debe tener claro es qué uso se les va a dar. No será igual un auricular para hacer deporte que uno para jugar a videojuegos, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy en día la mayoría de los in ear tienen micrófono incorporado y son compatibles con los smartphones; en cambio, en los de diadema habrá que pedirlo específicamente. Puntronic.com da una serie de consejos para elegir los auriculares inalámbricos más adecuados para cada uno y sacarles el máximo partido:

PENSADOS PARA HACER DEPORTE

Estos auriculares son de tipo "in ear" y están especialmente diseñados para ser ligeros y tener un buen ajuste y sujeción (el material más apropiado es el memory foam, que los hace más ligeros, más adaptables, aislantes y que son más sanos para la piel). Además, lo más recomendable es adquirir unos que tengan protección IP contra la humedad o el sudor (IPX4 O IPX6).

PARA ESPACIOS CERRADOS

Para moverse por la casa mientras se escucha música o para ver una película sin molestar a nadie, los más indicados son los de diadema supraaurales, porque resultan cómodos, ligeros y no molestarán después de algunas horas de uso. Además, la calidad del sonido es buena sin llegar a dar sensación de total aislamiento.

CON CANCELACIÓN DE RUIDO

Para los oídos más exigentes, hay auriculares que cuentan, además de con el sellado que proporciona el material y la forma de la almohadilla, con un sistema electrónico que cancela el ruido.

PORTÁTILES

Los que son de tipo "in ear" siempre son portátiles y fáciles de guardar en su propia cajita de carga, pero los de diadema pueden ser más aparatosos. Por eso, algunas marcas han diseñado estos modelos con la opción de poder plegarse para que quepan cómodamente en un bolsillo.

PARA JUGADORES

Estos cascos suelen ser de tipo diadema e incorporan un micrófono y controles de mute, volumen, tecnología compatible con PC y consolas, etc. Una de las cosas más importantes que se debe tener en cuenta a la hora de adquirir estos cascos es que sean de un material ligero y confortable para que puedan llevarse muchas horas seguidas sin sufrir molestias.

HAY QUE CUIDAR LOS OIDOS

A pesar de que los auriculares ayudan a la convivencia familiar no hay que olvidar que incluso esto hay que usarlo con responsabilidad para que no se vuelva perjudicial. La recomendación es que se mantenga un volumen bajo que no supere nunca el 60 % de su capacidad máxima. Además, es aconsejable que se usen auriculares que aíslen lo máximo posible del ruido exterior para que puedan escucharse con claridad a un volumen adecuado.

También hay que hacer 'descansos auditivos' porque la exposición prolongada al ruido es otro factor que puede producir sordera incluso cuando este ruido esté a niveles aceptables. Por último, los expertos aseguran que 80 decibelios durante 8 horas es lo máximo que un ser humano puede soportar sin riesgos, pero hay que tener en cuenta que el volumen de los dispositivos oscila entre los 75 y 136 Db, por lo que no hay que despistarse. Rosa Alsina, comenta 'A pesar de que la convivencia a veces sea complicada para muchas familias, hay que intentar llevarlo de forma positiva y tratando de pasar el tiempo lo mejor posible. Es momento de permanecer en casa, pero para hacerlo más llevadero necesitamos tener momentos de intimidad y disfrute. La música, las películas, series o videojuegos son grandes aliados en esta crisis. Desde Puntronic os animamos a intentar sacar lo mejor de vosotros en estos momentos duros y a ponerle la mejor banda sonora'.