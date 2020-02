El comercio chino de Málaga pierde un 20% de facturación por el coronavirus

En solo unos días, las alarmas por el coronavirus han provocado que la facturación de los empresarios chinos en Málaga caiga un 20 por ciento. Es una de las consecuencias que ya se está notando en las cuentas de restaurantes y bazares chinos por esa situación de emergencia internacional por el virus surgido en el país asiático. Málaga cuenta con una comunidad china formada por más de 8.400 personas. Es la provincia andaluza con más ciudadanos chinos residentes. Y precisamente hemos querido conocer cómo está viviendo la comunidad china en Málaga las alarmas por el coronavirus. Un problema acentuado ya de por sí por las noticias que llegan desde el propio país asiático.

La presidenta de la Cámara para la Cooperación Hispano China, la empresaria afincada en Málaga Leticia Chen, cuenta en COPE Málaga el motivo por el cual los negocios chinos están perdiendo clientes, “la gente piensa que todos los chinos tienen coronavirus, y no es así, tranquilidad. La colonia china de aquí no está en Wuhan. Y los chinos que tengan síntomas, no le dejan salir del país”, apuntó.

Esta empresaria explica que, incluso cuando no hay síntomas, los chinos que vuelven a Málaga procedentes del país asiático toman sus propias medidas de prevención, siguiendo el consejo del Gobierno chino, “ahora mismo no hay activado ningún protocolo. Ahora mismo, los chinos sabemos que tenemos que hacer. Los chinos que lleguen, saben que deben ir a casa y aislarse durante 15 días. Sabemos que hacer en todo momento”, señaló.

Letizia Chen insiste en este llamamiento, “que todo el mundo sepa que no tengan problemas, que vayan a establecimientos y que consuman, que no hay problemas, los chinos de aquí no tienen ninguna contaminación”, subrayó.