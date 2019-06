“La cocaína me robó la vida”

“Maldita la hora en que la probé”. Así se refería a la cocaína Mónica, de 38 años, que esta mañana nos ha relatado su experiencia con las drogas en “Herrera en COPE MAS Málaga”, después de haberse recuperado de su adicción tras un proceso de más de dos años gracias a la ayuda de Proyecto Hombre.

EL “BOQUETE”

Mónica, como otros tantos, comenzó a consumir porque vio en la cocaína una vía de escape, una manera de evadirse de la realidad. Quería olvidar el mal trago sufrido por un “fracaso sentimental” y, cuando la cocaína se cruzó en su camino, cayó de lleno en lo que ella califica como “su boquete”. La droga le hizo alejarse de su familia hasta el punto de casi perderla, aunque esta, según Mónica, “nunca le cerró las puertas”. Ellos la buscaban para ayudarla, pero ella no soportaba que la vieran en ese estado, así que huía constantemente, y caía más y más dentro de la espiral del consumo.

VOLVER A LA NORMALIDAD

“La cocaína me robó tiempo con mi familia y mis amigos... me robó prácticamente la vida”, dice Mónica, que ya ha conseguido recuperarse desde que entró en la tercera fase de Proyecto Hombre. En esta fase, los profesionales ayudan a encontrar trabajo a estas personas, y les animan a volver a salir a la calle. “Es una maravilla”, describe la joven, que recalca lo bien que tienen estructurado todo el proceso de recuperación.

DEJARSE LLEVAR

Pero para Mónica el detonante que le llevó a buscar ayuda en Proyecto Hombre fue una persona ajena a esta organización, una persona que le hizo encontrar “un poquito de luz” en mitad de la negrura en la que se encontraba. Esta persona, aunque Mónica en un principio prefirió alejarse de ella porque “no tenía nada bueno que ofrecerle”, hoy en día es su pareja. Iniciaron una relación sentimental, y ahí “fue cuando poco a poco me deje llevar...”, pero esta vez al lado bueno. “Elegí cambiar mi vida porque no era feliz, y porque cuando era joven yo no me veía de esa manera”. Hoy, casada y con su vida rehecha, Mónica recomienda a todas las personas que se encuentren en una situación como la que ella sufrió, que acudan a Proyecto Hombre, ya que, según ella, “no solo rehacen tu vida, sino también la de tu familia”.