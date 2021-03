Málaga registra cinco fallecidos y 237 contagios por coronavirus durante el fin de semana

El fin de semana ha dejado cinco fallecidos por coronavirus en Málaga y 237 contagios. La provincia ha alcanzado los 1.530 fallecidos y los 87.503 positivos acumulados desde el comienzo de la pandemia.

Por otro lado, a fecha de hoy hay 178 hospitalizados COVID, de los que 34 están en UCI.

��Evolución de los casos confirmados de #COVIDー19 y personas recuperadas en las últimas 24 horas en #Andalucía. ✅ pic.twitter.com/OZrLNB1JZa — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) March 21, 2021

Por otro lado, en Málaga hay 77.724 personas que han recibido las dos dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus.

VACUNA DE ASTRAZENECA

Este lunes, 22 de marzo, se espera la decisión definitiva sobre la vacuna de AstraZeneca. En España, los planes pasan por retomar la vacunación con estas dosis el próximo miércoles, 24 de marzo, después de que la Agencia Europa del Medicamento avalara esta vacuna. Pero las autoridades sanitarias van a decidir a qué grupos de edad y de población se va a vacunar con AstraZeneca en esta nueva fase.

Una de las imágenes del fin de semana se ha producido en calle Beatas, donde la Policía Local de Málaga tuvo que intervenir el viernes por la noche para despejar una aglomeración de personas que incumplían el distanciamiento social obligatorio por la pandemia.

Ese mismo día hubo en toda la ciudad 37 intervenciones contra personas que no llevaban puesta la mascarilla, ocho por incumplir aforos, dos por fumar sin respetar la distancia, ocho por botellones, además de las sanciones a 54 personas por incumplir las restricciones. En total, un centenar de actuaciones policiales por incumplimientos en un día.

MÁS DE 25.000 SANCIONES

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que la Policía Local de la capital "actúa" en los casos de incumplimiento de las normas para prevenir el coronavirus y ha precisado que "desde mayo de 2020 que se estableció la obligatoriedad de la mascarilla hasta ahora son más de 25.000 sanciones" las impuestas, "una cifra impactante", con unas 600 o 700 a la semana.

Así, a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, De la Torre ha puesto como ejemplo de "colaboración y el sentido cívico" a los alumnos de Primaria de la capital, "que usan la mascarilla siempre y que trasladan una imagen formidable", y también al profesorado "por colaborar en esa línea".

No obstante, ha lamentado que "luego puede haber ejemplos no tan buenos", refiriéndose a algunas calles en las que a ciertas horas de la tarde "ha habido encuentros en los que no se respetaban las normas". "Ese no es el ejemplo adecuado, pero nuestra Policía actúa", ha incidido.

LOS NIÑOS, EL EJEMPLO

"El buen ejemplo de los niños de Primaria y el estímulo correctivo de nuestra Policía nos ayudará a todos a cumplir las normas", ha manifestado el regidor, quien ha destacado la bajada "pero leve" en la incidencia en los últimos 14 días en la capital, con 76,2 contagios por cada 100.000 habitantes, con respecto a una semana, cuando estaba la tasa en 86,3.

El sentido cívico en las escuelas debe concienciarnos a todos, igual que la permanente labor de la Policía Local, que ya ha puesto más de 25.000 sanciones por no usar mascarilla desde que es obligatoria. Muchas gracias al alumnado, a los docentes y a nuestros policías — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) March 21, 2021

Pero, ha reiterado, "no es suficiente porque ha habido en esos días cifras de contagio reducidas, pero otras más elevadas", por lo que ha insistido en animar "a hacer ese esfuerzo para salvar vidas, respetar la salud de todos, evitar contagios y también ayudar a la recuperación de la economía para que desde Málaga vayamos sumando buenas cifras para que Andalucía y España estén mejor y se vayan estableciendo corredores aéreos".

