El chistoso comentario de Joaquín Sánchez a Rafa Nadal y lo que piensa España sobre él

Se agotan los calificativos para describir la grande de Don Rafael Nadal Parera. El tenista manacorí nos volvió a emocionar en la mañana y parte de la tarde del domingo al doblegar en una final épica a Daniil Medveded y conseguir su vigésimo primer Grand Slam, algo que nadie ha hecho en la era open en categoría masculina.

Con este nuevo título, Nadal adelanta a Roger Federer y Novak Djokovic como el mejor teniasta de la historia. A sus 35 años su espíritu combativo, de no dar nada por perdido es un ejemplo para todos los amantes del deporte. Nadal fue capaz de levantar dos sets en contra y con nada a cuarenta en el tercero y 3 a 2 abajo supo reponerse para orgullo de sus seguidores que se cuentan por miles en todo el mundo.

Pasadas las tres de la tarde, llegaba el éxtasis y Rafa Nadal elevaba los brazos al cielo de Melbourne al conseguir doblegar a su oponente y engrandecer aún mas su leyenda.

JOAQUÍN NO SE CORTA

Su casta, raza y coraje despertaron la emoción y la admiración a partes iguales en todos los rincones del planeta, y como no podía ser de otra manera, en España. De entre todas las reacciones la más graciosa fue la de Joaquín Sánchez, futbolista del Real Betis que expresó abiertamente lo que pensamos todos los admiradores del genio manacorí. "Te como los huevos… si, los Huevos!!! Don Rafael Nadal", decía verdiblanco sin cortarse un pelo.









De sobras es conocido por todos la espontaneidad del ex jugador del Valencia, Málaga y Fiorentina que dice lo que piensa con su habitual gracia y simpatía. Después de colgar este post en su perfil de instagram, las respuestas de sus seguidores que alcanzan los 3,5 millones, no se hicieron esperar que al igual que el genio del Puerto de Santa María alaban a la leyenda balear. De entre todas las respuesta destaca la de uno de sus seguidores que le decía: "No has cogio una raqueta en tu vida, Hulio!" recordando el episodio de Joaquín cuando a su paso por el Málaga le preguntaban en una entrevista en La Sexta por un hobby que no fuera el fútbol y decía que el tenis, a lo que su compañero Julio Baptista no pudo reprimir las risas y más aún cuando Joaquín le decía: "No he cogido una raqueta en mi vida, Julio".





DE SU PROPIA VOZ

Después de su reacción a través de las redes sociales, el compañero de Deportes Cuatro, Tito Díaz, lo abordó a la salida del entrenamiento y le preguntaba por Rafa Nadal y por su gesta a lo que Joaquín volvía a reafirmarse: "Oh que partido, que fenómeno, como yo he puesto en mi instagram es un número uno, un ejemplo para todos. Es una leyenda como deportista y como guerrero. Es un campeón con todas las palabras. A Rafa Nadal hay que comerle los huevos de cuarto, en cuarto de hora, ", decía entre medio de las risas del reportero y del centrocampista del Betis

??? Joaquín mandó un mensaje a Rafa Nadal en sus redes Sociales... ¡y lo volvió a decir a las cámaras de #DeportesCuatro! ??https://t.co/cTgl6FQGBH — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 1, 2022





