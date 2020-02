El chiste del delegado de Salud sobre la llegada a Málaga del equipo de fútbol sospechoso de coronavirus

El delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, ha visitado hoy el programa Herrera en COPE MÁS Málaga para repasar asuntos relacionados con la sanidad en la provincia, y responder a distintas preguntas de la redacción de COPE. Durante su intervención, el delegado ha contestado a cuestiones sobre el tercer hospital que se construirá en los aparcamientos del Hospital Civil, el centro de salud que en un futuro dará cobertura a toda la zona de El Palo o los picos de saturación que se registran puntualmente en los servicios de urgencias de los hospitales malagueños. También se refirió al coronavirus.

TODO EL MUNDO VIENE A MÁLAGA

El delegado ha recordado el episodio de alerta que se vivió en Málaga hace un par de semanas con la llegada al aeropuerto de la capital del equipo de fútbol de Wuhang, ciudad china donde tiene su origen el coronavirus "estamos manteniendo reuniones de coordinación sobre el coronavirus porque ya véis como estamos, que se viene todo el mundo aquí a Málaga, no había otro sitio dónde jugar al fútbol. Perdón ¿eh? ya sabéis a qué me refiero; 1.400 millones de chinos... 30 chinos de Wuhang que juegan bien al fútbol se vienen a Málaga. Bueno, el sustillo lo teníamos, y la preocupación". Justo después, el delegado apuntó que "además de esto, que es un chiste, estamos trabajando con Emergencias Sanitarias, con los servicios de atención primaria, con los centros de salud, nuestros hospitales, etc. Está todo el mundo muy coordinado por si se diera un caso que todo se haga bien". Arriba puedes escuchar el fragmento de su intervención