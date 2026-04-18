Este fin de semana, el municipio malagueño de Alfarnate se viste con los colores de Japón para celebrar la Fiesta Sakura, un evento que durante este fin de semana rinde homenaje a la floración del cerezo. Esta celebración, inspirada en la cultura nipona, es también la oportunidad perfecta para adentrarse en un territorio con una riqueza histórica y culinaria inesperada, que conserva recetas y nombres únicos en toda la provincia de Málaga, como explica la investigadora y escritora Ana Abellán, autora del blog 'Me Sabe a Málaga'.

El origen de la 'despensa de Málaga'

La historia de Alfarnate está ligada a su tierra. Su nombre procede del árabe 'alfarnat', que significa 'molino de harina', un término que evoca su pasado como 'el granero de Málaga'. Gracias a un terreno calizo y un microclima particular, el pueblo fue un importante centro de cultivo de trigo, cebada y garbanzos, abasteciendo de harina a numerosas localidades cercanas.

Sin embargo, fue en la década de los 90 cuando varios agricultores locales descubrieron el potencial del cultivo de la cereza. Este árbol necesita un mínimo de 700 horas de frío, con temperaturas que oscilan entre 1 y 7 grados, para garantizar una buena producción. Alfarnate, al ser uno de los pueblos con mayor altitud de la provincia, rozando los 1.000 metros, ofrece las condiciones idóneas para que los cerezos prosperen, convirtiendo sus campos en un espectáculo de flores blancas cada primavera.

Entre cerezos en flor y recetas centenarias: el encanto gastronómico de Alfarnate

Un fin de semana entre Japón y la tradición

La Fiesta Sakura se divide en dos jornadas temáticas. El sábado se celebra el 'Sakuratón', centrado en la naturaleza, con actividades como talleres de bonsái, rutas de senderismo por el entorno del pueblo y talleres de paisajismo. Al atardecer, tiene lugar el 'hanami', la tradición japonesa de contemplar las flores, un momento para disfrutar de la belleza de los cerezos en su máximo esplendor.

El domingo, la celebración se sumerge de lleno en la cultura nipona. Las calles de Alfarnate acogen un mercadillo temático, pasacalles con trajes tradicionales japoneses, talleres de origami (papiroflexia) y escritura japonesa, además de exhibiciones de artes marciales. Una inmersión cultural que fusiona la sierra malagueña con las tradiciones del país del sol naciente.

La cocina única de Alfarnate

Más allá de la fiesta, Alfarnate es un destino obligado para los amantes de la cocina tradicional. Según explica la investigadora y escritora Ana Abellán, autora del blog 'Me Sabe a Málaga', el pueblo ha sabido conservar un recetario de una riqueza excepcional. Entre sus platos más emblemáticos se encuentran las sopas cachorreñas, los morretes de patatas y setas o de espárragos, y las sopas de tomate.

El rosco carrero, un dulce típico de Alfarnate

Una de las curiosidades más llamativas es el nombre que recibe la porra antequerana en esta localidad. "¿Tú sabes cómo se le llama a la porra en Alfarnate? Catana", señala Ana Abellán. Este término es exclusivo del pueblo, ya que, como afirma la experta, "en ningún pueblo más de Málaga se llama catana, solo allí".

En ningún pueblo más de Málaga se llama catana, solo allí" Ana Abellán Investigadora y escritora

Otro plato con nombre propio es la cazuela de papaveotes. Pero si hay una parada gastronómica ineludible, esa es la Venta de Alfarnate, reconocida como la más antigua de Andalucía, datada en el siglo XIII y con un museo dedicado al bandolerismo. Allí sirven los contundentes 'huevos a lo bestia', un plato con migas, huevo, chorizo, lomo en manteca, pimientos y aceitunas. Como describe Avellana, es un plato tan generoso que "te ponen el plato delante y no se te ve ni la cara".

Te ponen el plato delante (huevos a lo bestia) y no se te ve ni la cara" Ana Abellán Investigadora y escritora

La repostería local también tiene sus joyas, como los 'roscos carrero'. Estos dulces, con forma de cono o volcán, deben su nombre a los antiguos arrieros o 'carreros' que los transportaban en sus carretas para venderlos en el pueblo. La tradición ha conservado el nombre y la receta de estos roscos exclusivos de Alfarnate. La oferta se completa con licores caseros como el resolví o el de cereza.

Para quienes deseen probar un guiso tradicional, Ana Avellana comparte la receta de la 'carne en dorado'. Su nombre proviene del color que le aporta el azafrán. Se prepara con pollo o magro de cerdo rehogando primero cebolla y ajo. A continuación, se sella la carne, se le añade vino blanco, laurel y azafrán y, una vez evaporado el alcohol, se cubre con caldo de carne y se deja hervir hasta que la salsa reduzca, quedando un plato perfecto para disfrutar con pan.