Cena en la Villa Romana de Río Verde con la cocina de Paco Roncero

El chef con estrellas Michelín, Paco Roncero, cocinará en la Villa Romana de Río Verde, representando la comida tal y como aparece en los mosaicos de la villa y como se hacía en la época romana para ofrecerla a los visitantes. “Es una actividad que enlaza el movimiento histórico con la cocina de autor. Paco Roncero cocina los alimentos que aparecen en los mosaicos, parecidos a como se comían en el siglo I d.c.”, explica una arqueóloga de la Asociación Cultural Firmana, Isabel Núñez.

VISITA GUIADA

Esta asociación organizará una actividad en esta villa que incluirá una visita guiada, la degustación y un espectáculo de música y poesía. Firmana cuida y realiza estas visitas guiadas en la villa los fines de semana.

Esta asociación comenzó divulgando el patrimonio histórico en los colegios. “Muchos de los niños arrastraban a sus padres los fines de semana a los yacimientos porque no los conocían”.

“Es la única villa romana que existe en el mundo con alimentos y útiles de cocina. Cada vez hay más gente interesada en conocer este yacimiento. Hemos abierto el abanico de posibilidades, no solo a los padres de los niños, sino a todos los hoteles. En Marbella no solo hay playas y discotecas”, comenta Núñez a ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’ 97.1 FM, 882 AM y cope.es/malaga.

ASOCIACIÓN CULTURAL FIRMANA

La Asociación Cultural Firmana se dedica al fomento y difusión del patrimonio histórico regional. “Nos encargamos de que los niños conozcan y valoren el patrimonio que tienen. No se valora lo que no se conoce. Pasamos por los colegios y nos llevamos a los niños a las zonas de los yacimientos”, declara la arqueóloga.

“Se nos quedaba corto. Había muchos niños con inquietudes y se nos ocurrió llevar la arqueología al aula”. Desde el último realizan talleres de arqueología en aulas. “Hemos construido una excavación simulada para ellos y desde el primer día han sido pequeños Indiana Jones”, bromea Núñez.

Para realizar la visita guiada se puede contactar con la página de Facebook de la asociación o a través de las actividades que se realizan en los colegios bajo el lema: “Dejando huella”. Desde ahí se pueden hacer las reservas.