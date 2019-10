Celebra Málaga reúne este fin de semana a más de 130 empresas especializadas en bodas y eventos

Este fin de semana, el Palacio de Ferias de Málaga acoge la decimotercera edición de Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, que tendrá lugar este fin de semana en el recinto malagueño. El evento congregará "a más de 130 proveedores especializados en productos y servicios para todo tipo de celebraciones", apuntan desde la organización.

Así, posicionada como una de las principales plataformas comerciales relacionadas con la contratación, gestión y organización de eventos sociales en el Sur de España, el encuentro albergará una oferta diversa y de calidad acorde a todos los gustos y necesidades "de forma que el cliente pueda crear eventos únicos y personalizados", ha destacado la edil, al tiempo que ha resaltado "el claro dinamismo del sector" en relación a las propuestas novedosas que cada año reúne el salón.

Los visitantes accederán en su zona expositiva a un amplio catálogo de sectores como moda y complementos, incluyendo en esta edición nuevas firmas de vestidos de novia, novio y fiesta; lugares de celebración y catering; alquiler de coches, mobiliario y carpas (con un espacio destacado de exposición); fotografía, video y audiovisuales; flores y decoración; joyería y establecimientos especializados para la elaboración de la lista de bodas; agencias de viaje, espectáculos, animación y organización, así como servicios de estética, peluquería y maquillaje, entre otros.

De igual modo, han señalado que Celebra Málaga contará por primera vez con la presencia de la marca promocional de la Diputación Provincial, Málaga de Moda. Además, los asistentes podrán optar a ganar un pack de productos y servicios en una nueva convocatoria del Sorteo Especial del salón.

Al respecto, y sobre este último punto, han recordado que "los expositores tendrán promociones especiales durante la celebración" tanto para contrataciones in situ como relacionadas con el sorteo mencionado.

Junto a la propuesta comercial, la pasarela Celebra Málaga, ofrecerá una de las zonas más emblemáticas y concurridas del salón, volverá a ser punto de encuentro para destacados diseñadores y firmas que mostrarán sus últimas creaciones de moda nupcial y fiesta "para señora y caballero, así como moda infantil para ceremonias con más de veinte desfiles".

En este punto, ha señalado que es el caso de Jesús Peiró, quien exhibirá sus últimas novedades de alta costura para mujer, con una colección concebida para cubrir las necesidades y características estéticas del mercado nacional e internacional. Asimismo, Brides Secret & Mía Bruns Tocados presentarán una completa oferta de vestidos de novia, tocados y complementos que trabajan de manera personalizada y exclusiva.

Las propuestas masculinas ganan protagonismo en esta edición de la mano de casas como Modas Rinma, vanguardia en trajes y accesorios para novios, padrinos y acompañantes; Emblems, con un estilo propio e innovador; la marca de sastrería Félix Ramiro y sus diseños de ceremonia para hombre, y Lebrel, que mostrará su colección de trajes a medida y complementos. Asimismo, La Trajería mostrará su catálogo especializado en alquiler de chaqué, frac, esmoquin y también en venta de trajes de etiqueta.

Por otra parte, Ribes & Casals, que alberga una de las más extensas colecciones de tejidos, enseñará su apartado de ceremonias con un diverso abanico de gasas de seda natural, crepes, satén y forros, entre otros. En cuanto a moda infantil, tanto Laura Guerrero & Pretty Things Tocados como Mi Pequeña Nubecita serán los encargados de ofrecer las últimas tendencias, incluyendo opciones para comunión.

PREMIO CREADORES NOVELES CELEBRA MÁLAGA

Otra de las novedades de esta edición será la 'Zona DIY', un espacio promovido por Promálaga La Brecha que hace referencia al concepto inglés 'Do it yourself' --hazlo tú mismo--, fundamentado en una tendencia de aprendizaje a través de la experiencia personal y la autonomía en el proceso creativo. De esta forma, durante los tres días de celebración, los asistentes que se inscriban podrán disfrutar de los distintos talleres artesanales de la mano de Isiwax -elaboración de velas tematizadas como recordatorio para eventos- y Scrappiel.

El salón abre sus puertas este sábado y el domingo de 11.00 a 21.00 horas.