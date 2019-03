Jesús Flores en COPE MÁS Málaga: "El niño estaba sorprendentemente entero, no tenía fracturas visibles"

En una entrevista en exclusiva en ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’ el ingeniero superior que ha elaborado el informe que ahora presenta la defensa del propietario de la finca de Totalán, asegura que algunos datos técnicos del sumario no coinciden con la versión oficial dada sobre los hechos. ‘Hay un informe de la Guardia Civil que establece, con pelos y señales, cómo se obtuvieron 8 pelos del extremo de la piqueta, y se consignó inmediatamente la piqueta y los restos biológicos. Por lo tanto, lo único que puedo decir sobre los investigadores de la Guardia Civil es que hicieron un trabajo intachable, otra cosa es lo que se nos contó durante la operativa’, argumenta Jesús Flores.

LLANTO DE JULEN

El arquitecto asegura en su informe que no cuadra el hecho de que tras la caída del pequeño se escuchara su llanto durante 30 segundos. Afirma que no es compatible con que el menor hubiera muerto por el impacto en el fondo del pozo tras una caída libre de 73 metros. Es más, Flores señala que Julen llegó vivo al fondo del pozo ya que en el momento de su extracción no presentaba heridas visibles compatibles con una caída de ese tipo.

Según se defiende en el informe presentado por la defensa de David Serrano, durante los diez impactos realizados con la piqueta entre las 17.30 y las 21.00 horas del domingo 13 de enero (día del incidente) para tratar de romper el tapón bajo el que se encontraba el pequeño, es lo único que físicamente pudo producir las heridas en la cabeza y cráneo de Julen.

CAUSA DE LA MUERTE DE JULEN

En la entrevista en ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’ Jesús Flores añade que tras extraer la piqueta por última vez se recogieron de su extremo ocho pelos de Julen, tres de ellos con raíz, por lo que podría ser la causa de la muerte del pequeño, aunque Jesús Flores insiste en que este extremo sólo lo podrá determinar el informe definitivo de la autopsia.

Sobre cómo ha sido recibido este informe por parte de los colaboradores en el rescate, Flores entiende que haya personas que se hayan molestado, y aunque califica de intachable la actuación de la Guardia Civil, asegura que no todo sucedió como se asegura en la versión oficial.