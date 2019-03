Caso Julen: Los forenses piden información sobre el pozo y la forma del rescate

El equipo forense que realiza la autopsia al pequeño Julen ha pedido información sobre el pozo al que el niño cayó el 13 de enero, y también sobre la forma en que fue rescatado. La intención es aclarar la manera en que se produjeron las lesiones que presentaba el cuerpo del menor. Estos profesionales ya cuentan con los informes de toxicología y ahora han pedido datos sobre las características del pozo en el que murió el niño y las actuaciones para sacarlo, por si pudieran haber afectado al cuerpo.

ÚLTIMAS DECLARACIONES

Hoy se han producido las últimas declaraciones de los testigos llamados por la jueza que instruye el caso. Ha sido el turno de cuatro agentes pertenecientes al cuartel de la Guardia Civil de Rincón de la victoria, que fueron los primeros en llegar al lugar del suceso. En su declaración se han ceñido a lo que ya quedó reflejado en un primer informe sobre los hechos. El siguiente en declarar ha sido Ángel García Vidal, ingeniero al frente de las obras para el rescate del pequeño. Durante la sesión Vidal ha respondido sobre todo a cuestiones técnicas “la jueza me ha preguntado sobre cuáles fueron nuestras primeras actuaciones, lo que hicimos, lo que usamos. Después me preguntó por otros detalles como la posible procedencia de la arena que formaba el tapón que se encontraba encima del pequeño cuando estaba atrapado en el pozo. También me preguntó que como se sella un pozo, si es habitual encontrarlo sin sellar o no”.

VALORACIÓN

La defensa del dueño de la parcela, que ha estado presente en la sesión, ha calificado las declaraciones de la Guardia Civil de rutinarias y ha confirmado que de momento, quedan a la espera de acontecimientos para dar los siguientes pasos en la defensa. Por otro lado, la abogada de los padres de Julen, Antonia Barba, ha valorado positivamente las declaraciones de los testigos “yo pienso que con el contenido de las declaraciones que ya se han practicado, hay elementos suficientes como para poder hacernos una idea de cómo estaba aquello y que ha pasado”, ha señalado la letrada.

FIN DE LA PRIMERA FASE

Con las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil y el ingeniero que coordinó las obras para poder llegar hasta Julen se completan, por ahora, las peticiones de la jueza que instruye el caso Julen. Por ahora el único imputado por un presunto delito de homicidio imprudente es David Serrano, el dueño de la parcela.