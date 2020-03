Casi el 90% de la actividad empresarial en Málaga, paralizada por el confinamiento

Con las nuevas restricciones que impone el Gobierno central para ampliar aún más el confinamiento, desde este lunes entre el 85 y el 90 por ciento de la actividad empresarial en Málaga está paralizada. Como venimos contando, ya solo pueden trabajar los profesionales dedicados a aquellas actividades consideradas esenciales por el Gobierno central, entre ellos, por ejemplo, nosotros, los profesionales de los medios de comunicación.

Para el resto, se ponen en marcha medidas excepcionales, ese permiso retribuido recuperable que permite que un empleado que no pueda teletrabajar se quede en casa, cobrando íntegramente su sueldo, y que las horas que no trabaje ahora, las devuelva a la empresa antes de que acabe el año. Una medida que preocupa a los empresarios, como ha explicado en COPE MÁS Málaga el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, Javier González de Lara quien apuntaba que, "es preocupante, porque son medidas importantes, porque igual se presentan ertes y esto lo pagaremos los empresarios. Vaya por delante la solidaridad, pero creo que lo importante también es equilibrar de las medidas del ambito sanitario, con el económico para recuperar el equilibrio social", apuntó.

Al presidente de los empresarios malagueños y andaluces le preocupa, además, la carga ideológica de las medidas que está aprobando el Gobierno, "lo primero no precipitarse, no adoptar medidas de carácter ideológico y no hacer política ideologica en el mercado laboral. Debemos ser prudentes en eso", apuntó en COPE Málaga.

Y otra preocupación es la improvisación con la que, en su opinión, está actuando el Gobierno y las dudas que eso genera en los empresarios, "hay improvisación, queremos salir adelante y defender el empleo. Claro, nos preocupa muchísimo y nos preocupa la viabilidad de nuestras empresas. Nos cuesta entender estas medidas y estamos en fuera de juego y hay empresarios que no saben si deben ir a trabajar o no", apunta con rotundidad.

El presidente de la patronal malagueña y andaluza, Javier González de Lara insiste en que, en tiempos complejos como el actual, la administración debería ser menos exigente en el cobro de impuestos, "que no te resten liquidez através de impuestos. No penalizar al empresario o ciudadano. Ahora hay que pagar el IVA y ha estado parado y en abril ahora también y todo por una parada nacional por alarma. No hay gestos en materia fiscal", señaló. Fueron éstas, las declaraciones de Javier González de Lara en una entrevista en COPE MÁS Málaga.