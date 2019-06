"Lo has entregado todo por odio y venganza"

“Estimado ex-alcalde y ex-jefe: Hubiera preferido iniciar este escrito con el sincero "Estimado Pedro" que hubiera utilizado hace unas pocas fechas, pero tu decisivo papel –vía "marioneta", y por tanto lejos de la mínima gallardía exigible– para que el candidato socialista a la Alcaldía, José Ortiz, haya logrado renovar su puesto me obliga, desde el pesar más profundo, a evitar cualquier tratamiento cercano o afectivo.”

“DECEPCIÓN”

“Cuando uno siente una fundada admiración y respeto por una persona a la que debe años de confianza mutua en lo profesional y, en general, cierta sintonía personal, cuesta mucho trabajo, y es mi caso, reconocer públicamente tanta decepción, e incluso tan enorme perplejidad cuando se constata que quien en otro tiempo fue todo un referente supedita ahora principios tantas veces proclamados a un odio personal irrefrenable y a un ánimo de venganza sólo equiparable a algunos casos muy concretos de nuestra historia más negra o, mejor, a los episodios más dramáticos de alguno capítulos de nuestra rica literatura española de los dos últimos siglos.”

“RENCOR Y SOBERBIA”

“No sabes lo que me ha dolido comprobar como en un pis pas se te han derrumbado tus supuestamente arraigadas convicciones, entre las que, sin duda, al menos sobre el papel, el amor sincero e infinito a Torremolinos ocupaba un lugar de honor. Te ha podido el rencor. Y también la soberbia que hasta hoy te ha impedido reconocer que te equivocaste cuando, en tu mal perder, abandonaste tu representación en el Ayuntamiento hace cuatro años, al verte apeado del sillón de la Alcaldía en lo que todos consideramos, efectivamente, una injusticia y una aberración política, pero que fue a la postre un acontecimiento legal y democrático.”

“EGO INCONMENSURABLE”

“Nunca supiste encajar esa derrota. Como tampoco has sido capaz hasta ahora de reconocer el tremendo error que cometiste con tu airada marcha. El caso es que pasó la investidura del "cuatripartito" y arrancó un gobierno municipal cuya valoración necesitaría de mucho tiempo y espacio, pero que, en definitiva, ha sido nefasto y "destructor" con la espléndida obra que fue el Torremolinos que, sobre todo gracias a tu labor, se fraguó en las dos últimas décadas. Pero tu ego inconmensurable te ha llevado a tirar todo eso por la borda. Y a dejarnos, a todos los ciudadanos de a pie de Torremolinos, en manos durante otros cuatro años de quienes han demostrado una ineptitud inédita y, desde luego, han protagonizado un monumental esperpento democrático, habida cuenta la facilidad con la que Ortiz y los suyos "venden" transparencia y libertad cuando tan poco la ejercen y prodigan.”

“FALTA DE AGALLAS”

“No sólo me duele y me indigna, Pedro, tu decisión final de renunciar a ser consecuente con aquello de lo que tanto alardeaste y prometiste. Me atrevo a "afearte", especialmente, tu extraordinaria cobardía, optando por andar siempre lejos de la verdadera confrontación democrática en las urnas, como cabeza de lista, porque seguramente sólo sabes y te atreves a jugar cuando te ves ganador, optando por inventar la "concejalía en la sombra", consistente en tener en la propia institución a una sumisa representante para que defienda y ejecute las posiciones que tu falta de agallas te impide expresar a ti personalmente sobre el "albero" del salón de plenos del Ayuntamiento.”

“TRAICIÓN”

“Lo tuyo, Pedro, sinceramente, no es sólo desvarío. Es también pura traición a quienes siempre te hemos considerado muy alto durante muchos años. Lo tuyo es, de un tiempo a esta parte, burda mediocridad y, desde luego, un odio visceral casi sobrehumano que, mucho me temo, acabará finalmente devorándote las entrañas. Y conste, Pedro, que me viene al pairo tu "guerra" particular con el Partido Popular. Lo que me ofende y me indigna es tu desprecio hacia quienes siempre creímos en ti. En tu eficacia, en tu seriedad y en tu buen hacer como responsable municipal. A quienes confiábamos en quien, por méritos propios, te habías instalado ya como un personaje esencial en la historia moderna de Torremolinos... Y lo has entregado todo por odio y revancha. Un ínfimo botín para tan notable pérdida de credibilidad, rectitud y honradez intelectual. Al menos, claro está, en lo que a mi respecta.”

“NO TE PERDONO”

Deberías mirarte al espejo, Pedro. Y verte como un reyezuelo que cree haber conquistado un reino, cuando en realidad sólo has provocado decepción y el despropósito de "entregarnos" de nuevo a la incapacidad manifiesta de quienes siempre fueron tus adversarios políticos y con quienes te alías ahora por un despacho más o menos grande para tu "títere" en la Corporación, un par de cargos con buen sueldo y quizás poco más. Hasta ahí te has rebajado, Pedro. Y por eso no te perdono. Como vecino de Torremolinos que sale perdiendo.

“BORRACHOS DE ODIO”

“Y me rebelo ante este absurdo sistema electoral que permite que "frikis" o borrachos de odio decidan mayorías, haciendo dejación incluso de aquel principio que tanto defendías de que, en justicia, siempre debía formar gobierno la lista electoral más votada. Ahora entiendo, claro, que sólo lo traías a colación cuando te convenía, y no debido a tu sincero espíritu democrático. En todo caso, vamos a sobrevivir. El inútil gobierno socialista de los últimos años no nos ha dejado muchos resquicios para la esperanza. No obstante, un resultado electoral y tanta componenda asquerosa posterior no van a evitar que el mundo siga girando. Con Torremolinos incluido.”

“UNA PATADA EN EL TRASERO”

Pero, quiero ser sincero, a día de hoy, insisto, no te perdono. Y ya se que te importará un pimiento lo que yo sienta, pero aún así confío en que a lo mejor algún día se te enciende una pequeña llama de autocrítica que te lleve a reconocer el daño que has hecho a Torremolinos y, desde luego, a tantos que, como yo, a veces te tuvimos como un aleccionador ejemplo de hombre realmente entregado al servicio público, a sus conciudadanos y a su pueblo. Puedes regocijarte en tu orgullo por la venganza consumada pero, de veras, Pedro, tu obsesión contra Margarita del Cid no debía haberse ejecutado dándonos a los demás vecinos de Torremolinos una patada en el trasero, por no referirme a otras partes más "nobles". Además, insisto, tanto resquemor nunca merece la pena, ni siquiera en los casos de la mayor afrenta imaginable.

¡Que te aproveche, Pedro!, pero a tu edad y con tu experiencia de vida, siempre creí que habrías aprendido que el odio y la inconsecuencia no son buenos compañeros de este viaje que es la vida. Sin moralina, de corazón, espero que algún día encuentres la paz interior que tanto te niegas.