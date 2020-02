El Carnaval de Málaga ya tiene a sus diez finalistas

Málaga ya tiene sus finalistas para este viernes en el Teatro Cervantes de la capital. La tan llamada noche de cuchillos lagos que contamos en COPE Málaga se desarrolló con sorpresas en Murgas, no así en Comparsas, ya que la igualdad y la calidad de los grupos fue total. El sorteo del orden de actuaciones será esta tarde a las 20 horas en el propio Teatro Cervantes. Una final que será apoteósica, ya que se cumplen 40 años de carnaval y además se estrenará la versión del himno oficial del carnaval de Málaga versionado por la cantante malagueña Vanessa Martín.

Pasadas la 1:30 de la madrugada ya se conocían que serán cinco agrupaciones en cada modalidad. Los dos cuartetos presentes en semifinales, 'Este cuarteto se pasa de tiempo' y 'Los navajos de Albacete' no consiguieron los puntos suficientes para acceder a la gran final del viernes, así que el jurado decidió no pasarlos. 'La atalaya' en comparsas y 'La casa der papé' en murgas, con 376,70 y 344,85 puntos respectivamente, marcaron el corte en cada categoría. La Gran Final de este viernes, empezará a las 20 horas y será retransmitida íntegramente por COPE Málaga (97.1FM 882AM y cope.es/directos/malaga). Estos son los diez grupos finalistas:

Puntuaciones de corte para la Gran Final del #CoacMLG 2020 https://t.co/qoEP4hBic9 — Carnaval de Málaga (@CarnavalMLG) February 13, 2020

MURGAS:

Esteoeste

Los lion brothers

Los malagüita

Por mucho que me gaste no me duran los empastes

Los de Huelin

COMPARSAS:

Los malafama

Un malagueño cualquiera

Ciudad del paraíso

Los caricatos

El cantón de Málaga