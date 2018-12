Carlos Suárez en COPE: " Volveré antes lo que la gente cree"

El capitán de Unicaja, Carlos Suárez, habló de su lesión: " Es una lesión complicada porque te encuentras bien, pero como no te recuperes del todo bien puedes recaer. Tengo buenos síntomas pero el miedo es recaer y volver a parar"

El ala pívot se encuentra animado: "Tengo ganas de volver, no me duele nada y me encuentro bien pero la cicatriz está abierta y tengo que ir con precaución" También habló de como se produjo la lesión: "Noté algo raro antes del partido ante Turín pero no pensaba que fuera a tener nada, de hecho en el partido me encontré bien"

También lanza un mensaje para la esperanza. "Volveré antes lo que la gente cree, pero no me puedo volver loco por volver antes. En dos semanas me haré una resonancia y decidiremos si puedo volver"

Suárez no cree que su baja sea tan importante para el equipo:"Ante Baskonia hubiera perdido conmigo o sin mí. No estuvimos ninguno bien y elllos estuvieron muy acertado".