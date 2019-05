Carlos Hernández White: "El PP es un socio preferente para gobernar en Málaga"

El portavoz provincial de Ciudadanos, Carlos Hernández White, ha salido a la palestra para analizar los resultados en Málaga. Desde la formación naranja han valorado de manera positiva los 49 concejales obtenidos en la provincia, un 48% más que en las municipales de 2015. Ciudadanos pasa de tener presencia en 15 grupos municipales a estar en 23, y a día de hoy son llave de gobierno en 11 municipios de la provincia, incluida la capital.

CASSÁ NO DE RESPONSABILIZA DE LOS RESULTADOS

Aquí en Málaga han perdido un concejal, han pasado de tres a dos, una bajada que pocos esperaban. Sobre si el candidato a la alcaldía de Málaga, Juan Cassá, ha asumido alguna responsabilidad, Carlos Hernández White, ha respondido "No. Para nosotros es más importante ser llave que tener dos concejales, o tres, o cuatro. A lo mejor si hubiéramos sacado cinco o seis concejales y estaríamos exactamente en la misma situación".

EL PP, EL MEJOR COLOCADO

Partido llave para formar gobierno en la capital, ya sea del lado del bloque de izquierda o del Partido Popular. A la espera de lo que decida el Comité Nacional de Pactos, en Ciudadanos Málaga colocan al PP en lugar preferente "por supuesto va a ser un socio preferente. Sabemos las derivas que está tomando el PSOE, pero eso no significa que sólo vayamos a pactar con el PP. En todo caso no nos vamos a adelantar. El PP tiene prisa, pero las prisas no son buenas" ha señalado Hernández White.

POMARES COMO OBSTÁCULO

Sobre la situación de investigado de Francisco Pomares, el portavoz de Ciudadanos ha recordado que hay vigente un acuerdo a nivel regional entre Ciudadanos y PP que impide formar Gobierno con cualquier partido que cuente en sus filas con un miembro imputado formalmente. Por ello, Hernández White, admite que el caso del concejal Francisco Pomares es un obstáculo importante para formar Gobierno con el PP "estamos en un Comité Nacional de Pactos que valorará cada caso, y por supuesto que el caso de Pomares, es un pero, y en el PP lo saben".