El carismático y conquistador Iván Farias presenta en COPE Málaga su álbum “Dime desde cuándo”

“Dime Desde Cuándo” es un trabajo lleno de baladas románticas derivadas del género pop que muestra la calidad vocal de Iván Farias. El cantante nacido en Lima, Perú es un intérprete del género balada pop, sin dejar de lado ritmos latinos como la salsa y la balada romántica que lleva la música en la sangre. ‘He trabajado como modelo y en un programa de televisión, un presentador me oyó cantar en el camerino y me dijo que porque no me presentaba en su programa’ confiesa Iván. ‘Mi abuelo era un reconocido artista cantante y guitarrista de música criolla de mi país y yo escuchaba los boleros que él cantaba en las reuniones de las casas y a través de mi padre también escuchaba muchos boleros y se me quedaron desde niño, desde los 12 ó 13 años’

Iván Farías se considera un tipo muy romántico: ‘Me encanta la balado pop, y soy un hombre muy sensible cuando interpreto y me gusta la música romántica’

DIME DESDE CUÁNDO

El álbum encierra temas como el que le da título y ‘Canto de sirena’, ‘Por qué te engañas’, ‘Me desoriento sin ti’, ‘Por las calles de Madrid’, ‘Quiero amanecer contigo’, ‘Aunque estés lejos’, ‘Te voy a amar’, ‘Dónde estás’ y ‘Si esto no es amor’ que forman parte de este proyecto en el que el artista combina las letras de los sencillos, con el corazón, la pasión, la sensibilidad y su elegante forma de vestir.

Ahora se marcha de nuevo a su tierra Perú, pero volverá a España. ‘El 7 de noviembre presento este disco en directo en Madrid con el apoyo de Sony Music’

Con una larga trayectoria sobre los escenarios de su país y también de México, Ecuador y Panamá, Iván Farías ha sido siempre bien recibido por el público, y cuantos más artistas tienen la oportunidad de escucharlo en vivo. Su buena voz está avalada por Dyango y su hijo Marcos Llunas, Armando Manzanero, Alejandro Jaén, Gianmarco, y una larga lista de artistas.

“Dime desde cuándo” es el nuevo disco de Iván Farías.