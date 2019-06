Capturan una boa de cuatro kilos que usaban como reclamo para fotos en una playa de Málaga

La imagen del día es la de una boa constrictor de metro y medio de longitud y cuatro kilos de peso que estaban usando como reclamo para hacerse fotos a cambio de dinero en la playa de La Malagueta: una foto por cinco euros o por ocho euros si salían dos personas.

LA SERPIENTE ERA DÓCIL

Cuando la policía llegó al lugar, un menor de 17 años tenía la serpiente en el cuello y su acompañante, un eslovaco de 35, dijo a los agentes que era el dueño, que la compró hace siete años en Reino Unido, que hace poco la trajo a España, pero no ha aportado ninguna documentación. Los dos van a ser sancionados. Javier Puertas es miembro del Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local de Málaga que ha actuado en la captura del reptil: “El animal en principio era dócil, pero en este tipo de animal el comportamiento depende de muchas circunstancias, de que se sienta amenazado, de que se sienta en peligro...”.

“En este caso en concreto el animal era bastante dócil y no existía ningún problema, no son animales venenosos, pero si muerden puede producir infecciones, que no sean venenosos no quiere decir que no sean peligrosos en cierta medida”, explica el agente. La serpiente ya está en el Centro Zoosanitario de Málaga, desde allí están buscando por ejemplo un zoológico al que trasladarla.

SEGUNDO CASO EN UNOS MESES

Esta es la segunda serpiente boa intervenida en los últimos meses, ya que con anterioridad a este caso, policías locales del Grupona capturaron otra en una cuarta planta de la calle Coronel Osuna, donde parece ser que había caído desde otra vivienda superior tras haberse escapado del terrario en la que la tenía su propietario.

En este caso se trataba de una serpiente albina o boa imperator sunglow, especie nativa de América que suele vivir desde en desiertos o sabanas, hasta en bosques húmedos o terrenos de cultivo, tratándose de un reptil tanto terrestre como arbóreo que mide entre 0,5 y 4 metros, siendo las hembras normalmente mayores que los machos.

Pueden vivir unos 20 años en su hábitat natural y hasta 30 en cautividad, matan a sus presas por constricción hasta estrangularlas, alimentándose de lagartos, pájaros, zarigüeyas, ratas o ardillas, entre otras especies, teniendo especial predilección por los murciélagos, a los que capturan desde los árboles en pleno vuelo.

Son animales solitarios que suelen ocultarse en ramas o troncos huecos de árboles de día y salir a cazar de noche. A pesar de no ser venenosa y no soler atacar al ser humano, el reptil se encontraba bastante agresivo, motivo que complicó su captura. Finalmente, tras ser atrapado por los policías locales sin causarle daño alguno, fue trasladado al Centro Zoosanitario, donde quedó a disposición de su propiedad.