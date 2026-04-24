Canillas de Aceituno celebra su Día de la Morcilla con 300 kilos de un manjar único y fiesta popular

Este domingo, el municipio malagueño de Canillas de Aceituno celebra su tradicional Día de la Morcilla, una fiesta declarada de Singularidad Turística Provincial que une devoción y gastronomía. El evento, que se celebra en honor a la patrona, la Virgen de la Cabeza, contará con la degustación de más de 300 kilos de morcilla repartidos en unas 5.500 raciones gratuitas para todos los asistentes.

Una morcilla única y picante

La morcilla de Canillas es el producto estrella de la jornada. Según el alcalde, Vicente Campos, se trata de "uno de los embutidos únicos" de la zona y un "gran manjar". Su receta tradicional es la clave de su éxito: se elabora con cebolla, grasa y sangre de cerdo y una mezcla de aliños que le da un característico toque picante. A diferencia de otras variedades, "no lleva arroz, no lleva patatas", lo que la convierte en un producto distintivo.

Es un poquito picante"

Una calle de Canillas

Chivo al horno y vino del terreno

Aunque la morcilla es la protagonista, la oferta gastronómica del día es mucho más amplia. El alcalde destaca que el chivo al horno de leña es "otra de las joyas de la corona de la gastronomía canillera". Para acompañar, se repartirán 200 litros de vino del terreno y más de 1.000 litros de cerveza. Además, los asistentes podrán disfrutar de otros platos locales como gazpacho, ajoblanco, migas o potaje de hinojo.

El chivo al horno leña es una de las joyas de la corona"

La jornada festiva comenzará por la mañana con la misa en honor a la Virgen de la Cabeza, seguida de la procesión. El alcalde ha explicado que la degustación de morcilla y el resto de actividades lúdicas, con música y baile, darán comienzo una vez finalice el acto religioso, sobre la una y media o dos de la tarde, y se alargarán "hasta que el cuerpo aguante".

Chivo de Canillas

Lunes festivo para la recuperación

El Ayuntamiento de Canillas de Aceituno ha pensado en todo, y para facilitar la recuperación de los asistentes, el próximo lunes será fiesta local en el municipio. El alcalde, Vicente Campos, ha confirmado que es una decisión premeditada. "Siempre guardamos unos días de fiesta local para ese día, porque los cuerpos no están para trabajar mucho", ha señalado con humor.