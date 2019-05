El candidato de Ciudadanos en Alhaurín de la Torre, investigado por un juzgado

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Alhaurín de la Torre, Antonio Lara, se encuentra inmerso en un proceso judicial. Un particular, socio de un colegio privado, le ha denunciado por autoadjudicarse, presuntamente, un sueldo por parte del centro educativo. Lara es presidente del consejo de administración del centro, del que su esposa es socia, al igual que el denunciante, Francisco Javier López, que es socio fundador, además de profesor.

Según la denuncia, el candidato de Ciudadanos (después de asumir la gerencia del centro), exigió cobrar por ello un sueldo, algo a lo que este socio se negó. Entonces, y siempre según el denunciante, empezó a cobrar 1.500 euros al mes como médico del colegio, cargo en el que nunca se le ha nombrado oficialmente. Además, ese salario se habría fijado en un consejo de administración el 3 de enero de 2016; era domingo y, según el denunciante, esa reunión nunca se celebró.

"ESTÁ DESESPERADO"

María José Molina es la esposa del denunciante, asegura que su marido está siendo perseguido: “Está desesperado, le están haciendo de todo, si pide asuntos propios se los niegan... este miércoles tenía una reunión y necesitaba dos horas y le dijeron que no, que había mucha gente de baja, y que si quería se pidiera vacaciones”. “No dan información de las cuentas, llevamos desde 2016 pidiéndolas y no las dan, han pedido un préstamo para hacer obra y no han pedido autorización a la junta de accionistas”, explica.

Ahora, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Alhaurín de la Torre está siendo investigado por falsedad documental y desplazamiento patrimonial. El proceso judicial está en fase de instrucción y el candidato Antonio Lara ya ha comparecido en la vista oral. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga.