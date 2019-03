Cambiar kilómetros por euros para la investigación del cáncer infantil

Este es el reto que durante toda la semana ha puesto en marcha Harley-Davidson. Es indiferente la marca de tu moto, lo único que importa es que te registres y dejes constancia de los kilómetros que realizas durante una semana. La firma de motos se encargará de traducir esos kilómetros en euros que se destinarán a la investigación del cáncer infantil, catalogado como enfermedad rara.

RAMÓN PRADERA EN MOTO

Para dar promoción a esta campaña el periodista Ramón Pradera se ha marcado el reto de recorrer cinco ciudades en cinco días. Una de esas ciudades es Málaga, donde desarrolló su carrera profesional hace años.

‘Cuando dejé los informativos de fin de semana de Antena3 me embarqué en un proyecto apasionante. He conseguido fusionar mi pasión, que son las motos, con mi profesión como comunicador y creé el programa de viajes online ‘En la carretera cerveza SIN’ con el que recorro toda España para concienciar de la importancia de no mezclar al volante. Cuando me enteré de la campaña de Harley, llamada ‘Cada Kilómetro cuenta’ me quise sumar inmediatamente’ explica el comunicador en ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’.

31 OPERACIONES EN 18 AÑOS

Además de divulgar esta campaña, Ramón Pradera cuenta historias y da visibilidad a una enfermedad tremenda como es el cáncer infantil. Gracias a Ramón hemos conocido el caso de Mar, una joven malagueña que siendo una cría le detectaron un cáncer. Les dijeron a sus padres que habría que imputar la pierna porque tenía un tumor complicado de combatir. Ahora Mar tiene 18 años y ha superado 31 operaciones. El objetivo de esta campaña es conseguir recaudar la mayor cantidad de dinero posible para destinarlo a la lucha contra el cáncer infantil, para cuya investigación la administración pública destina menos recursos ‘al estar considerado una enfermedad rara’ según relata Ramón Pradera.