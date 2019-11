La calle Larios de Málaga estrena iluminación navideña y mantiene tres pases del espectáculo de luz y sonido

Este año, calle Larios estrena iluminación navideña. Este miércoles comienza el montaje de 'El bosque de la Navidad'. La estructura está formada por 22 arcos de tipo ojival de 11 metros entre ejes y 12,80 metros de altura, fabricados en estructura curva de aluminio. Toda la estructura irá pintada con spray color oro. La iluminación de estos arcos estará compuesta por 1.000 cordones de led de 12 metros con 180 puntos de luz.

El montaje de ‘El bosque de la Navidad’ de calle Larios lo ejecutará Iluminaciones Ximénez, empresa concesionaria de este suministro de iluminación y decoración navideña. Su importe es de 532.830 euros, IVA incluido. Las luces se encenderán el 29 de noviembre, con el tradicional concierto que organiza COPE Málaga, sobre el que desvelaremos detalles más adelante.

El espectáculo de luz y sonido de la iluminación de calle Larios (que el año pasado atrajo a 82.000 personas cada día) volverá a contar con tres pases cada día: a las 18.30, 20.00 y 21.30 horas, hasta el 5 de enero. La música que va a ofrecerse en los espectáculos la componen las siguientes piezas:

- All I want for Christmas is you: Mariah Carey:

- Jingle bell rock: Hilary Duff:

- En Navidad: Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana:

- Never Back Down (Battlecry): TSFH recorded by the Sofia Session orchestra éz choir - Never Back Down (Battlecry)

IMPACTO DE LA NAVIDAD PASADA

El turismo que recibió Málaga durante las pasadas Navidades generó un impacto económico en la ciudad de 202,1 millones de euros, según el estudio encargado por el Área de Turismo sobre el Impacto Económico y el Empleo de la Actividad Turística durante la Navidad en Málaga, elaborado por la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol. El eje central fue el espectáculo de luces y música situado en la calle Larios, que cada día concentró a una media de 82.973 personas y un total, durante los 45 días de duración, de 3.733.735 personas, según datos del Área de Seguridad.

El informe, que analizó el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2019, estima que la ciudad recibió 1.179.400 visitas turísticas, compuestas por 732.600 pernoctaciones de turistas en la ciudad y 446.800 visitas de excursionistas (que no suponen pernoctaciones). Además, el estudio recoge que 58.100 malagueños visitaron el Centro Histórico cada día.

Por término medio, los turistas realizaron un gasto diario medio por persona en su viaje a Málaga (incluidos el transporte, alojamiento y gasto de bolsillo), de 168,7 euros. Los excursionistas, por su parte, hicieron un gasto diario medio por persona de 60,1 euros.

Atendiendo al peso del volumen de turistas y excursionistas, el gasto medio diario del visitante a la ciudad de Málaga durante el período navideño fue de 127,52 euros. Cuando esta cifra se multiplica por las 1.179.000 visitas turísticas y se eliminan los gastos del viaje que no se quedan en el destino, se obtienen unos ingresos turísticos directos en la ciudad de 109 millones de euros. Al sumar esta cantidad al efecto indirecto e inducido generado se deduce una producción total de 202,1 millones de euros.