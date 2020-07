El brote de coronavirus de Ronda activa el protocolo de intervención

El tercer foco de coronavirus en la provincia se ha detectado en Ronda. Se trata de un brote que, por el momento, no tiene contagios, pero que ha puesto en marcha el protocolo de prevención tras la muerte del residente de un geriátrico en el municipio.

Actualmente, hay 27 personas aisladas por haber tenido contacto directo con el fallecido. Son 10 trabajadores de atención primaria y hospitalaria y otros 17 afectados entre trabajadores y residentes del geriátrico. Casi la mitad de ellos han dado negativo en las pruebas por PCR, aunque todavía quedan algunas por realizar. El representante del Sindicato Médico de Málaga, Cristóbal Avilés, ha explicado esta tarde el caso. “Es un paciente procedente de una residencia que ingresó durante el fin de semana en el hospital por una patología aparentemente no relacionada con la Covid y las pruebas salieron positivas. Al salir positivo, ha habido que hacer la investigación correspondiente”.

A raíz del fallecimiento de este residente, comenzó el trabajo para localizar a personas con las que hubiera tenido contacto. Hasta el momento no hay más positivos, aunque se está pendiente de que se terminen de realizar todas las pruebas por PCR que faltan. “En teoría, si no hay ninguna otra sorpresa de que aparezcan más positivos, que por ahora no ha aparecido ninguno, volveríamos a estar sin casos activos en la comarca, pero con ese número de personas en aislamiento preventivo hasta que se demuestre que no ha habido ningún tipo de transmisión”.

Aunque las expectativas son buenas ya que hasta el momento se trata de un brote sin contagios, Avilés ha insistido en no bajar la guardia. “Lo que conviene ahora es que tengamos en cuenta que, aunque todo esto pudiera salir negativo y ser al final un brote declarado o una falsa alarma, se hace por precaución, y esto mismo puede pasar mañana, dentro de tres días o dentro de dos semanas. Con lo cual, volvemos a reiterar que no se puede bajar la guardia en este momento, que esto ni mucho menos ha acabado y que tenemos que estar pendientes para que, si se presenta alguno, se pueda atajar lo antes posible”.

Desde la residencia del fallecido aseguran que el paciente padecía patologías crónicas previas que han sido la causa de la muerte y que, además, el resultado fue negativo en la PCR. Por su parte, la Junta mantiene que dio positivo. De hecho, el fallecimiento aparece reflejado en las estadísticas de la pandemia, aunque desde la residencia aseguran que no es así.

También te puede interesar: