El bombero que se enfrenta a 20 años de cárcel por salvar vidas en el Mediterráneo: “No me puedo arrepentir"

La historia de este miércoles la protagoniza Miguel Roldán, un joven de Cuevas Bajas que trabaja como bombero en Sevilla. Su historia fue noticia a principios de año, cuando fue acusado de tráfico de personas por haber colaborado con una organización alemana dedicada a realizar misiones de salvamento frente a la costa de Libia, en el Mar Mediterráneo.

JUICIO EN ITALIA

El proceso judicial se abrió en Italia, aún se está a la espera de juicio (que se ha pospuesto en varias ocasiones) y se enfrentará a una pena de hasta 20 años de prisión. Hoy este bombero malagueño ha recibido el reconocimiento como socio de honor de la Asociación Málaga Acoge, con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se conmemora este 18 de diciembre.

“No hicimos nada que se saliera de la legalidad y nuestra función era salvar a personas que se lanzaban al Mediterráneo, en busca de una muerte segura sin nuestra ayuda; esas distancias son imposibles de recorrer en las embarcaciones en las que esas personas cruzan, lo único que hicimos fue darles una oportunidad de vida”, relataba Miguel en una entrevista en COPE MÁS Málaga.

“NO ME PUEDO ARREPENTIR”

Por colaborar con la organización alemana Jugend Rettet, este bombero malagueño ahora se enfrentará a una condena de 20 años de cárcel. A pesar de esas duras consecuencias, no se arrepiente de lo que hizo: “Para nada me puedo arrepentir de esto porque ha sido la situación más gratificante que me llevo”.

“Soy bombero de vocación y en 25 años de profesión no creo que vaya a vivir una situación como esa; salvé muchas vidas directamente, no me siento un héroe, pero esa sensación de salvamento directo... que si tú no estás ahí esas personas mueren, es una satisfacción que no me va a quitar nadie”, añade el bombero malagueño.