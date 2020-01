... Y Banderas opta al Óscar junto a Dolor y Gloria de Almodóvar

"Dolor y Gloria", de Pedro Almodóvar, ha cumplido hoy los pronósticos al ser nominada a mejor película internacional, mientras que el actor malagueño Antonio Banderas también optará al Óscar en una categoría con mucha competencia, al igual que la animación de "Klaus".

Almodóvar regresa a los Óscar veinte años después de llevarse el primero por "Todo sobre mi madre", pero lo hace en una edición en la que la gran favorita es la surcoreana "Parásitos", de Bong Joon Ho, que ya le ganó la partida en el Festival de Cannes, donde se hizo con la Palma de Oro. De hacerse con el Óscar sería el segundo a mejor película extranjera para el manchego tras la citada "Todo sobre mi madre" (1999) y su tercer premio en total, ya que consiguió el de mejor guion original por "Hable con ella" (2002).

Pero además de la nominación a mejor película internacional, "Dolor y gloria" se ha hecho hoy con otra candidatura, la del actor malagueño más internacional, Antonio Banderas por su excelente interpretación del álter ego de Almodóvar. Aunque Banderas ha recibido críticas unánimemente positivas por su papel, era muy difícil que entrara en las nominaciones en un año con brutales interpretaciones masculinas.

Muy feliz con las nominaciones.

Importante para mi, para el cine español y para el cine en español

¡Gracias por vuestras felicitaciones!



Very happy for the nominations. This is very important to me, for Spanish cinema and for all Spanish language cinema#PainAndGlory #OscarNoms pic.twitter.com/iK6Mi3zjqB