El Ayuntamiento de Málaga solo tiene competencias en la distribución de los alimentos

El Ayuntamiento de Málaga tiene las competencias en materia de salud pública pero solo en el proceso de distribución. De vigilar que la producción se lleve a cabo de acuerdo a la normativa se encarga la Junta de Andalucía. Ese es el reparto de competencias en Málaga en lo que a salud pública y, por tanto, seguridad alimentaria se refiere, una cuestión que hoy ha aclarado el alcalde, Francisco de la Torre, con motivo del brote de listeriosis, "en temas de alimentación es un tema muy sensible, no pueden haber fallos y hacerlo eficaz. Ese principio general puede tener excepciones y decir no, no tengamos ningún papel ahí", declaró el alcalde.

En la misma línea también indicó que, "es obvio que si se tienen competencias tienen que tener recursos", dijo y además subrayó que, "parece que el documento que firmó la Junta de Andalucía con el ayuntamiento de Sevilla se garantizaban unos recursos y yo ya no entro en si se han recibido o no", agregó De la Torre esta mañana ante los periodistas.

El de las competencias es uno de los debates que se han abierto en torno al brote, puesto que la Junta ha acusado al Ayuntamiento de Sevilla en este caso de cometer un “error” en la alerta de la listeriosis. Y es que el Ayuntamiento de Sevilla tiene mayores competencias en esta materia que el de Málaga. Hoy De la Torre recuerda que él es un firme defensor de que los gobiernos municipales tengan cada vez más atribuciones, aunque admite que puede haber excepciones.

También ha recordado que su forma de pensar en materia de competencias se basa en el "principio de subsidiariedad, que en Europa es una realidad". Esto consiste en que "aquello que puedan hacer los ayuntamientos hágase a nivel municipal; lo que por el contrario no se pueda hacer en el ámbito municipal se haga en el regional, e igual reflexión entre la región o autonomía y el Estado", ha detallado.