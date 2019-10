Ayuntamiento de Málaga prevé celebrar a mitad de noviembre un pleno para abordar la municipalización de Limasa

La concejala responsable de Limasa, Teresa Porras, ha anunciado este jueves que se prevé celebrar un pleno extraordinario a mitad de noviembre para abordar la municipalización de la empresa de limpieza de Málaga capital. Así lo ha señalado Teresa Porras tras la solicitud de comparecencia por parte de la edil de Adelante Málaga, Paqui Macías, para que se informe del proceso de municipalización y aclare aspectos de interés para hacerla efectiva.

Macías ha dicho que "continuamos preocupados por la dilación en el proceso de municipalización de Limasa", recordando que hay una prórroga del contrato que lleva ya dos años y seis meses. "Este tiempo nos esta costando ocho millones de euros al año; es un dinero que se debería de invertir en mejorar la limpieza", ha afirmado.

Al respecto, Porras ha dejado claro que "lo estamos haciendo con mucho cuidado y cariño" porque esto "no es un huevo que se echa a freír". Tras explicar los pasos que se están llevando a cabo, la concejala 'popular' ha reiterado que llevan "trabajando desde que nos comprometimos a municipalizar la empresa", aclarando que "intentamos hacer las cosas lo mejor posible". Sobre el calendario previsto para "por fin" llegar a la municipalización del servicio de limpieza, ha detallado que está previsto un pleno extraordinario en la semana del 15 al 18 de noviembre.

"Defenderemos los intereses municipales y de los impuestos de los malagueños", ha dejado claro, recordando que se creará una empresa nueva". "Confiamos en que todo el proceso de liquidación sea lo antes posible, pero lo que tenemos claro es que estas cosas tenemos que hacerlas con mucho cariño y paciencia; las prisas no son buenas". Por último, ha asegurado a Macías que tendrán toda la documentación.

MOCIONES

Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la moción urgente presentada por el PP para recordar al Gobierno central próximo los proyectos pendientes en la provincia. En concreto, instan al Ejecutivo que salga de las próximas elecciones del 10 de noviembre a que "priorice" inversiones y proyectos a lo largo de la legislatura y que "se comprometa a incrementar, en lo que sea necesario, la cuantía destinada en los próximos presupuestos de 2020 a 2023".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dado cuenta de los proyectos, entre los que ha citado el acceso ferroviario del tren de Cercanías hasta el PTA, el acceso norte al aeropuerto, coordinado con el vial distribuidor; la vía perimetral; el soterramiento de la conexión ferroviaria puerto y ciudad; el terminar el Instituto Oceanográfico y el soterramiento de la avenida Cánovas del Castillo.

Asimismo, también ha incidido en la partida presupuestaria para la biblioteca pública del estado, el auditorio, la renovación de paseos marítimos o inversiones en relación con el agua "para que la ciudad tenga más solidez en caso de lluvia". De la Torre ha insistido en que es una moción, que ha salido adelante con los 15 votos de PP y Cs (frente a 12 abstenciones y tres votos en contra), para "recordar a los partidos, sea cual sea el resultados de las elecciones, que no se olviden" de estos proyectos. Por su parte, la portavoz municipal del Cs, Noelia Losada, ha dejado claro que "siempre" apoyarán las iniciativas encaminadas para mayores inversiones para Málaga y sean "buenos proyectos", mostrándose "encantada" del apoyo a la iniciativa.

De otro lado, el edil socialista Mariano Ruiz Araújo ha dicho que parece, con esta moción, que "dan por perdida las elecciones porque nunca han reclamado nada a una administración amiga". "Esta moción es bastante deficiente, es un acuerdo único con un refrito de reivindicaciones", ha criticado, aclarando que "estamos de acuerdo en reclamar lo necesario y positivo para Málaga", pero ha dicho que hay "que evitar el oportunismo y tacticismo político".

Por su parte, el concejal de Adelante Málaga Nicolás Sguglia ha dicho que esta moción "parece un momento publicitario" del alcalde. "Estamos en muchos puntos de acuerdo, pero esto que trae es un gesto publicitario y electoralista", ha criticado, recordando que "ha estado once años el PP en el Gobierno, han hecho once presupuestos" y no ha realizado los proyectos. "Este listado es una enciclopedia de abandono por parte de los gobiernos centrales, entre ellos también del PP".

Tras las críticas de PSOE y Adelante, el alcalde ha manifestado que es "una pena" que los grupos "hablen como si fuera la primera vez" que traen una iniciativa así, aclarando que "cada vez que hay elecciones generales planteamos una moción como esta; no porque pensemos que gane tal o cual, sino para que el gobierno, sea cual sea, dé respuesta a las aspiraciones y necesidades de Málaga", rechazando que sea electoralista y asegurando que "todo lo que se plantea tiene su justificación clara y lógica".

OTRAS INICIATIVAS

Por otro lado, ha sido aprobada por unanimidad la moción urgente del PP en relación con la eliminación de violencia contra la mujer. En concreto se ha aprobado que el Ayuntamiento se compromete a mantener y aumentar progresivamente año a año de manera significativa la cuantía del presupuesto para las políticas de igualdad de género y promoción de la autonomía socioeconómica de las mujeres para facilitarles salir del círculo de la violencia.

Asimismo, ha salido adelante que el Ayuntamiento continuará realizando campañas de prevención de violencia machista, las agresiones sexistas, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y otras que pudieran verse necesarias, dirigidas muchas de ellas a los hombres. No obstante, pese a que todos los grupos han apoyado la iniciativa ha habido un debate en el que se han acusado de "politizar" a las mujeres, pese a que el PP ha defendido que era una moción "constructiva". De igual modo, han salido adelante, con enmiendas, sendas mociones de PP y Ciudadanos para reconocer la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados en Cataluña; así como otra de Adelante Málaga en relación con la emergencia climática.

También ha sido aprobada otra iniciativa de la formación naranja sobre la necesidad de promover la unidad de acción institucional para acometer el proyecto de excavación del Cerro del Villar que dé paso a un parque arqueológico en torno al yacimiento y en relación con la necesidad de acometer el acceso norte al aeropuerto; así como otra moción del PSOE sobre la seguridad en el tránsito hacia los centros educativos en la capital.