El Ayuntamiento de Málaga exige medidas para la regulación de las viviendas turísticas

El Ayuntamiento de Málaga pedirá al Gobierno central y a la Junta que alcancen un acuerdo para hacer más homogénea la regularización autonómica de las viviendas turísticas y que se considere como actividad económica, su explotación. También exigirán la creación de un servicio eficaz de inspección que haga frente a la proliferación de este tipo de alojamientos que no sean legales.

MEDIDAS PARA EVITAR LA ILEGALIDAD

Actualmente existen en la capital casi cinco mil viviendas turísticas, y desde el Ayuntamiento aseguran que, aunque la gran mayoría están inscritas en un registro municipal, hay muchas que no lo están. Subrayan que son estas que operan al margen de la ley las que generan competencia desleal y problemas de convivencia. Por ello desde el consistorio trabajarán para que la inscripción en el registro no pueda realizarse si no hay un permiso previo de su comunidad de propietarios y el visto bueno municipal.

A FAVOR DE ESTOS ALOJAMIENTOS

Desde el Ayuntamiento aclaran que con estas medidas solo pretenden la correcta regulación. Durante la presentación de esta moción, la portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha puntualizado "el sector de las viviendas turísticas complementa la oferta de la ciudad y no pretendemos que se demonice con estas peticiones sino que lo que se pretende es que sea regularizado el sector y se desarrolle de forma oredenada".

USUARIOS DE LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS

En cuanto al perfil de los usuarios de este tipo de alojamientos, según un informe de la Consejería de Turismo, tienen entre 30 y 65 años, prefieren el coche para desplazarse, su estancia media es de 10 días, el doble que los que se decantan por los hoteles, y aunque su gasto medio por persona es más bajo, dedican un mayor tiempo a compras, disfrute de la playa, deportes o naturaleza.