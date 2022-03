El aviso de la Policía para evitar robos en tu casa: "Revisa tu puerta"

Es un tema recurrente cada vez que llegan las vacaciones y se producen desplazamientos masivos. Nos referimos a las medidas se seguridad en tu hogar cada vez abandonas tu domicilio. Afortunadamente, el coronavirus está dando una tregua y eso permite que muchas personas que no habían salido de vacaciones en todo este tiempo se tomen un tiempo de relax y abandonen sus hogares. Sin embargo, esta época de felicidad y desconexión es aprovechadas por los "amigos de lo ajeno" para entrar en tu casa y robarte tus pertenencias.

Afortunadamente las medidas de seguridad cada vez son más sofisticadas y logran evitar robos, sin embargo los métodos que emplean los ladrones también son cada vez más avanzados y hay que permanecer siempre alerta.

En este sentido, el Cuerpo Nacional de Policía a través de su cuenta de twitter ha publicado una serie de medidas para que estemos con los ojos bien abiertos e impedir el robo en nuestro hogar o en la de algún vecino. Ha sido Manuel, inspector jefe de la Policía con una experiencia de más de nueve años investigando robos en domicilio el que un vídeo ilustrativo ha puesto en alerta a los ciudadanos.

EN LA PUERTA ESTÁ LA CLAVE

El veterano policía comienza su alocución abriendo la puerta de una casa y advirtiendo de lo que puede ocurrirte si no estás atento: "Este trozo de plástico es lo que utilizan para saber si estás en casa.Lo colocan entre el marco y la hoja de la puerta. Una vez está colocado se van y tiempo después regresan para comprobar si sigue en su sitio".

Testigos de plástico, hilos de pegamento... ¿Sabes cuáles son las técnicas que utilizan los ladrones para entrar en tu casa???



Manuel ??‍??, inspector jefe de la @policia, con una experiencia de más de 9 años investigando robos en viviendas, te lo cuenta en este vídeo? pic.twitter.com/z1bVC9Hmga — Policía Nacional (@policia) February 28, 2022





Si cuando regresan comprueban que el testigo de plástico está en su sitio le estás dando señales de que no has estado en casa durante un tiempo y que tiene la vivienda libre para acceder. "Si por el contrario está caído sabrán que has regresado a casa".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero no es el único método que utilizan los cacos para entras en las viviendas, otro método habitual es un hilo de pegamento e incluso de silicona, el modus operandi es similar al anterior: "Si cuando regresan ven que el hilo está intacto sabrán que la casa está deshabitada."

Es por ello que las autoridades recomiendad encarecidamente que al llegar al domicilio es muy importante comprobar si han colocado alguno de estos testigos en tu puerta y, en el caso de que sea así, llamar a la Policía Nacional al 091 inmediatamente y dar parte de lo sucedido, así evitarás robos en el presente y probablemente en el futuro.

CERRAR LA PUERTA CON LLAVE

Es algo que nos puede parecer obvio, cuando abandonamos nuestro hogar es imprescindible cerrar la puerta con llave, pero a veces caemos en un exceso de confianza y nos basta con tirar de la puerta porque vamos a hacer un recado que no nos llevará demasiado tiempo: Craso error. Esos minutos pueden ser aprovechado por los ladrones para accerder a tu domicilio

Aunque sea solo un momentito... no olvides cerrar la puerta de casa con llave



Si no lo haces se lo estarás poniendo muy fácil a los que quieran entrar#Seguridadpic.twitter.com/Hyz94ldjIH — Policía Nacional (@policia) February 16, 2022

Así lo advierte la policía en sus redes sociales: "Aunque sea solo un momentito... no olvides cerrar la puerta de casa con llave. En caso contrario, se lo estarás poniendo muy fácil a los que quieran entrar", explica taxativamente el Cuerpo Nacional de Seguridad.

También te puede interesar:

Policía Nacional: los sueldos que cobran y cuántos días tienen de vacaciones al año

Cuánto gana un GEO de la Policía Nacional