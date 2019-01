Avanzan los trabajos para llegar hasta Julen

En la sierra de Totalán, la perforadora ha terminado ya de reperfilar el interior del túnel vertical paralelo al pozo donde está el pequeño Julen desde hace diez días. Ayer, las irregularidades en ese túnel impidieron colocar los tubos de acero que revestirán las paredes y ya desde esta mañana se está haciendo de nuevo el encamisado, que es una de las tareas previas a la entrada de los mineros que tienen como misión rescatar a Julen y que están preparados para actuar en cualquier momento.

En la zona están trabajando unas 300 personas, en el que es ya el décimo día sin Julen. Efectivos que, según la subdelegada del Gobierno, María Gámez, no pierden la fuerza a pesar de los problemas: "Todos estamos muy pendientes cómo evolucionan los trabajos para rescatar al pequeño Julen. Los que más, sus padres, Jose y Vicky. Julián Díaz es teniente de la Guardia Civil", apuntó.

La Guardia Civil está intentando aclarar si se hizo antes el pozo donde cayó Juen o la zanja que hay en los terrenos de la finca. Es un dato fundamental para la investigación porque si la zanja es posterior, eso daría veracidad a la declaración del empresario que hizo el pozo, que asegura que lo cubrió con una piedra... y al hacer esa zanja, la piedra podría haber sido retirada. En todo caso, eso no eximiría al pocero porque su forma de proceder NO fue la correcta, ya que el pozo se debió sellar completamente y no con una piedra. Precisamente, un juzgado de Málaga ya está recabando toda la documentación relativa al caso, en la investigación abierta por la desaparición de Julen.