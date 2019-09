Avanza el proyecto para instalar en Málaga un planetario junto al Campamento Benítez

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado el pliego de condiciones para sacar a licitación el proyecto del planetario, el mayor planetario de España y uno de los mayores de Europa que se prevé levantar en una parcela de casi 9.000 metros cuadrados en una zona comercial de Churriana, junto al Campamento Benítez.

El Ayuntamiento de Málaga reserva esta parcela para el planetario, un suelo que se concederá por un plazo de 37 años improrrogable y la empresa que construya y explote las instalaciones tendrá que pagar más de 81.000 euros cada año a las arcas municipales.

El planetario tendrá 21 metros de diámetro y aforo para más de 300 personas; el proyecto lo planteó una empresa privada y ahora el ayuntamiento inicia el proceso por si hay otras empresas interesadas. El concejal de Urbanismo, Raúl López, explica que el proyecto tiene como objetivo “crear una nueva centralidad, una descentralización del centro histórico para que, en este caso, en el distrito de Churriana haya un equipamiento de relevancia”.

Se prevé que recibirá unas cien mil visitas al año y el impacto económico directo e indirecto se estima en diez millones de euros. Eso sí, el concejal advierte de que si no llega ninguna propuesta arquitectónica que cumpla con las condiciones que fija el anteproyecto, el planetario no se hará: “Si lo que se presenta no es lo que se está buscando, no le vamos a dar continuidad”.

ACCESO NORTE AL AEROPUERTO

Por otro lado, hoy el Ayuntamiento de Málaga avanza en el proceso de expropiación de terrenos para construir el acceso norte al aeropuerto. Un proyecto del Ministerio de Fomento que lleva años de retraso. El tramité municipal consiste en realizar pequeñas expropiaciones para liberar espacios donde construir ese acceso norte. Esta operación tendrá un coste de 437.000 euros.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Otro asunto de la Junta de Gobierno Local que no tiene que ver con el Urbanismo: se han aprobado las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos para cubrir las 145 plazas de las distintas ofertas de empleo público del Ayuntamiento de Málaga (90 de ellas para la Policía Local).