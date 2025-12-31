Así ha sido el rescate de un trabajador sepultado bajo tres metros de escombros en Vélez-Málaga: "Aguanta Miguel"

Un trabajador ha sido rescatado este martes en Vélez-Málaga (Málaga) tras quedar atrapado bajo unos tres metros de escombros por el colapso de una estructura. El suceso ha tenido lugar en la calle Murillo de la Urbanización El Capitán, movilizando un amplio dispositivo de emergencias.

La voz de alarma se ha dado sobre las 11:20 horas de este miércoles, cuando el sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido el aviso del accidente. Inmediatamente, se han desplazado al lugar efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), Policía Nacional, Policía Local y los Servicios Sanitarios.

Un rescate manual y minucioso

Las dotaciones de bomberos de Vélez-Málaga y Nerja se han enfrentado a una tarea compleja que se ha prolongado durante cuatro horas. El subinspector de los bomberos, Alberto Hernando, ha explicado que uno de los compañeros del accidentado se personó en el parque para informar de que "durante las tareas de hormigonado de la estructura, uno de los trabajadores ha sido sepultado".

Los bomberos han tenido que realizar un desescombro manual para poder acceder a la víctima, un trabajo que Hernando ha calificado de "minucioso". Para estas labores, contaron en ocasiones con el apoyo de una retroexcavadora "que nos iba aliviando un poco la carga de alrededor", ha precisado el subinspector.

Localizado por una mano y la voz

A su llegada, los efectivos han comprobado la gravedad de la situación. Según el relato de Hernando, "el hombre estaba sepultado completamente, que asomaba una mano entre los montículos de arena y escuchamos de forma muy tenue la voz, por la que podemos confirmar que aún se encuentra vivo".

Finalmente, sobre las 16:30 horas, los bomberos han conseguido liberar al trabajador. Aunque presentaba heridas en una pierna y diversas contusiones, ha sido porteado con éxito hasta una ambulancia, que lo ha evacuado a un centro sanitario para ser atendido.