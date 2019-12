Así se las ingenió la antigua Junta de Andalucía para pagar una sede del PSOE en Málaga

La Junta de Andalucía ha puesto en manos de sus servicios jurídicos una operación inmobiliaria realizada hace años sobre un edificio del centro de Málaga en el que se ubica la sede de la Agrupación Centro del PSOE. Se trata de un inmueble de calle Ollerías que, según ha trascendido, pagó el gobierno andaluz, a través de la antigua Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), la actual Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. El inmueble en cuestión fue propiedad del PSOE y hoy sigue allí instalada una de sus sedes.

La historia se remonta a 1998: ese año, el PSOE compraba el inmueble. Años después se plantean rehabilitarlo. Y es en ese momento cuando entra en juego la empresa constructora Ruiz Jurado. Esa empresa se hace con la propiedad del inmueble, pero sin pagar por ello: el acuerdo con el PSOE fue hacerse cargo de la rehabilitación a cambio de la planta baja y la planta alta del edificio, mientras que la primera y la segunda planta debían quedar a disposición del PSOE. De hecho, así se recoge en el Registro de la Propiedad: que esas dos plantas solo se pueden usar como sede del PSOE.

CONSTRUCTORA RUIZ JURADO

Pocos meses después del acuerdo, en 2006, la Junta compra ese edificio por 278.000 euros para instalar allí la sede de una oficina de rehabilitación, por lo que Ruiz Jurado recibe dinero por un inmueble por el que no pagó y la Junta compra un edificio en el que sigue alojada una sede del PSOE.

El director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación en Málaga, Juan Jesús Bernal, asegura que el empresario “recibe ese local que, semanas después, se materializa en dinero por parte de la Junta de Andalucía... creo que el círculo es bastante sencillo: quiero rehabilitar un inmueble y, presuntamente, al final acaba pagándolo la Junta, pagan por un local que no cumplía los requisitos que se estaban buscando en aquel momento”. Y no cumplía los requisitos porque, por ejemplo, no estaba en buen estado y no tenía las dimensiones que buscaban.

SIN EXPLICACIONES DESDE EL PSOE

El coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, asegura: “Cada día que pasa, tanto en el caso ERE como en otras tramas ya denunciadas, vemos que el PSOE utilizaba la Junta de Andalucía y el dinero de todos los andaluces para beneficio de su propio partido, sin importarle, por ejemplo, que, presuntamente, con el dinero de todos los andaluces, los socialistas de Málaga estrenaran sede en el centro de la ciudad”.

“Estamos ante un caso muy grave que requiere de explicaciones y de depuración de responsabilidades políticas; más allá de las consecuencias judiciales que tenga este caso, plagado de irregulares, y que ya está siendo investigado”, ha añadido el dirigente popular. En este sentido, acusa al PSOE de Málaga, de ser “más cómplice a cada minuto que calla”, puesto que no han ofrecido ninguna explicación ante la denuncia de las irregularidades en la reforma de esa sede del PSOE en el centro de la ciudad.