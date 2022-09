Así funcionan las estafas a proveedores que han denunciado desde el Ayuntamiento de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha denunciado un intento de estafa a sus proveedores mediante el desvío del pago de facturas a través de un correo electrónico, casi idéntico, al usado por el consistorio para las tramitaciones referentes a las contrataciones públicas. Desde esa dirección que, es suplantada, se solicitaba a los proveedores información de todo tipo para luego, usarla y elaborar facturas casi idénticas a las originales, pero con una cuenta bancaria distinta.

El objetivo de los estafadores es hacerse pasar por los proveedores y enviar facturas a otras entidades y empresas para que se les haga el ingreso. El Área de Contratación ha tenido conocimiento de esta posible comisión de un delito de estafa al ser avisada por uno de los proveedores contactados desde “contrataccionespublicas@gmail.com”, quien desconfió del contenido de un correo recibido por extrañarle los términos en los que estaba escrito. De este modo, Contratación puso inmediatamente en conocimiento de la Asesoría Jurídica municipal lo ocurrido para que ésta interponga denuncia en nombre del Ayuntamiento.

Desde el Ayuntamiento de Málaga se hace un llamamiento a los proveedores municipales para que desconfíen de correos remitidos desde direcciones de correo que no contengan el dominio oficial (malaga.eu) y se les recomienda que, en cualquier caso, verifiquen la procedencia del correo antes de responder a él en caso de duda.

MODUS OPERANDI

Este tipo de estafas a través de desvíos de facturas están experimentando un aumento en la provincia de Málaga y, aunque existen métodos muy profesionalizados, el más extendido es el de usar cuentas de correo electrónico casi idénticas a la de los proveedores. El abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, explica el modus operandi que suelen seguir la mayoría de estos estafadores: “Envían un correo muy parecido, pero le añaden una letra a la mitad y que cuando lees rápido no detectas. Intentan coger alguna de las facturas anteriores y modificarle el número de cuenta. De esta manera tú estás recibiendo el correo de quien crees que lo recibes siempre, con la factura de siempre, pero con una modificación en el número de cuenta”.

PYMES

Por norma general, los organismos oficiales cuentan con sistemas que comprueban las cuentas bancarias antes de efectuar cualquier pago, pero en el caso de pequeñas y medianas empresas no existen tantos controles a la hora de efectuar pagos a proveedores habituales. El abogado asegura que, en estos casos, la estafa tarda más tiempo en ser detectada y por tanto, es más complicada la recuperación del dinero como indica el abogado: “Si el cliente no le paga al proveedor, el proveedor no está reclamando el impago cada 10 días o cada 15, sino que aguanta más tiempo. Pero llegará el día en el que reclame el pago”, señala. Será en ese momento cuando se detecte que se trata de la misma factura, pero con un número de cuenta distinto.

INGRESO

Para no levantar sospechas, el número de cuenta suele pertenecer a una entidad bancaria con sede en España y que está a nombre de una persona que, en la mayoría de los casos, no es realmente consciente de las consecuencias penales que puede tener la operación bancaria “una empresa extranjera le ha vendido la moto de que, a efectos de comisiones es mucho más económico tener una cuenta en España para recibir los pagos y que desde esa cuenta, el intermediario hará una transferencia a la cuenta extranjera que le indiquen. Ahí se quedará el titular de la cuenta con una comisión y ese es el sueldo que va a recibir. El dinero irá a terceros países y su rastro se perderá rápido”, señala Iván González.

Para prevenir este tipo de estafas, el abogado recomienda prestar atención a la manera de escribir del remitente y comprobar minuciosamente la dirección de correo electrónico desde el que llega la factura, que suele ser igual que una legal.









