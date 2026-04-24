Una aplicación malagueña revoluciona el tratamiento de la apnea del sueño

Una aplicación malagueña llamada Airway Gym está revolucionando el tratamiento de la apnea del sueño. La iniciativa, que ya ha despertado el interés en Estados Unidos, ha sido recientemente galardonada con el Premio Salud Digital. Al frente del proyecto se encuentra el doctor Carlos O'Connor, presidente de la Comisión de Roncopatía y Apnea Obstructiva del Sueño de la sociedad española de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello.

Un gimnasio para la vía aérea

La apnea del sueño es una obstrucción del paso del aire mientras la persona duerme, lo que dificulta el descanso y la oxigenación del cerebro. Según explica O'Connor, hasta ahora se abordaba como un problema anatómico, "como si fuese un tapón de tipo rígido". Sin embargo, este nuevo enfoque demuestra que la vía aérea "es una estructura dinámica que tiene una serie de músculos dentro que funcionan".

Máquina de apnea

La aplicación funciona como "una especie de gimnasio en el bolsillo", según la describen, permitiendo aumentar la fuerza de los músculos que mantienen la vía aérea abierta durante la noche. El concepto es, precisamente, ser un gimnasio de la vía aérea superior. El proyecto es el resultado de casi una década de investigación y múltiples publicaciones científicas.

La aplicación es una especie de gimnasio en el bolsillo"

El desarrollo de Airway Gym comenzó hace unos diez años y ha sido posible gracias al apoyo de Quirón Salud Marbella y su departamento de investigación, lo que le ha otorgado la necesaria validez científica. En el proyecto han participado ingenieros andaluces y ha contado con la aprobación de los comités de ética del CEI de Málaga. "Si no hay un apartado detrás de apoyo en la investigación, pues no tiene ninguna utilidad", ha señalado O'Connor.

Apnea del sueño

Terapia tutorizada contra la falta de adherencia

Uno de los mayores retos de la terapia miofuncional, el tratamiento en el que se basa la app, es la baja adherencia. "Se ha demostrado que sirve para tratar la apnea del sueño, pero el problema es que tiene muy poca adherencia, es decir, los pacientes no realizan estos ejercicios", aclara el doctor. Airway Gym nace precisamente para solucionar este problema, ya que es una aplicación tutorizada.

Tiene muy poca adherencia es decir, los pacientes no realizan estos ejercicios"

El sistema permite que un facultativo, a modo de entrenador, haga un seguimiento del paciente, monitorizando si realiza los ejercicios y si los hace correctamente. El usuario descarga la aplicación, introduce un código de entrenador proporcionado por el especialista y comienza con las rutinas, que consisten en ejercicios con los músculos de la lengua y la garganta.

La aplicación está especialmente indicada para pacientes con un fenotipo hipotónico, es decir, personas delgadas con poca fuerza muscular en la vía aérea superior. En la consulta, el especialista mide primero la fuerza muscular del paciente. "Si esa fuerza muscular es bajita sabemos que esta aplicación le va a ir bien", comenta O'Connor, y se vuelve a medir al cabo de un mes para comprobar el progreso. "Si la fuerza sube sabemos que su apnea va a bajar", concluye.

Es fundamental que los ejercicios se hagan bien, moviendo la lengua y los músculos de la garganta, y no la cabeza o el móvil para "hacer trampa". La aplicación tiene un coste único de 7 euros en iOS y entre 8 y 9 euros en Android, sin suscripciones, un pago destinado al mantenimiento y actualización por parte de los ingenieros.