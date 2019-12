Anticorrupción pide el archivo del caso "Villas del Arenal" para Francisco Pomares y José Cardador

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga el sobreseimiento provisional y archivo del caso "Villas del Arenal", que investiga supuestas injerencias políticas del edil de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares (PP) y el gerente de Urbanismo, José Cardador.

El fiscal ha solicitado el sobreseimiento "al no apreciar la comisión de los delitos de falsedad y tráfico de influencias de los que venían siendo investigados", según han informado fuentes judiciales. Anticorrupción considera que la intervención de Pomares y Cardador no encaja en ningún delito por lo que "no es penalmente relevante" tras estudiar los últimos informes aportados por la Policía Judicial y el Ayuntamiento.

El ministerio público tampoco considera que se haya cometido prevaricación omisiva y mantiene que la mayoría de procedimientos urbanísticos del caso "Villas del Arenal" que se han estudiado están en marcha y su resultado no difiere del resto de expedientes urbanísticos.

El instructor ya ratificó el pasado junio el sobreseimiento provisional para la edil del PP del Ayuntamiento de Málaga Teresa Porras que en un principio también fue investigada pero se archivó el caso para ella al considerar que su intervención no encajaba en ningún delito.

El ministerio público ya ha remitido el escrito pidiendo el sobreseimiento al juzgado instructor por lo que será ahora el magistrado el que determine si se archiva el procedimiento. La defensa de los investigados pidió el sobreseimiento y archivo del caso al considerar que no había ni un solo indicio que justificara la presencia de ambos en el procedimiento.

DENUNCIA DE GRUPOS POLÍTICOS

El ministerio público incoó las diligencias de investigación a raíz del escrito presentado por ediles del grupo municipal de Ciudadanos tras las manifestaciones efectuadas en septiembre de 2018 por dos exjefes de Disciplina Urbanística en la comisión de investigación de Urbanismo sobre la tramitación de expedientes. A esta denuncia, relacionada con la posible pasividad del Ayuntamiento ante determinadas infracciones, en concreto con la promoción del conjunto de chalés "Villas del Arenal", se unieron los escritos y documentación presentados posteriormente por el grupo municipal de IU Málaga para la Gente y el PSOE.