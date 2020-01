Un año después de la muerte de Julen han sido denunciados más de 200 pozos peligrosos

Un año después de que el pequeño Julen cayera a un pozo en Totalán, la herramienta web de la Asociación de Técnicos de Protección Civil de Andalucía ha permitido que doscientos pozos peligrosos de toda la comunidad autónoma andaluza hayan sido sellados o se encuentren en proceso para ello. Este formulario fue creado en enero de 2019 para ayudar a evitar que se repitan tragedias como la de Julen. La página web a través de la que cualquier ciudadano puede denunciar la presencia de este tipo de pozos es http://srmconsulting.es/proyectos/pozospeligrosos/

FUNCIONAMIENTO

Esta herramienta recopila las denuncias de particulares y de colectivos como cazadores y senderistas, a través de una web desde la que todo aquel que desee informar de un pozo peligroso, pueda ubicar su situación exacta en el mapa como indica el presidente de la Asociación de Técnicos de Protección Civil en Andalucía, Rafael Gálvez "en esa web hay un formulario en el que se introducen las coordenadas del pozo y se adjunta una fotografía. Con eso ya intentamos actuar".

MÁS DE 400 DENUNCIAS

Como decimos, en un año se ha actuado sobre unos doscientos pozos peligrosos denunciados a través de esa web. En lo referente a denuncias, se han superado las cuatrocientas, pero como indica Gálvez, no se puede actuar sobre todos "la mayoría eran arquetas, o sea, que no eran realmente pozos. Otros casos sobre los que no hemos podido actuar corresponden a cavidades que se encuentran en propiedades priovadas", apunta Gálvez.

Desde la Asociación de Técnicos de Protección Civil recuerdan que la web continúa activa para recibir informaciones de aquel que lo desee, tando de Andalucía, como de cualquier otro punto dle país. El objetivo es intentar evitar que se repita el caso del pequeño Julen.