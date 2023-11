El 24 de noviembre, a las siete de la tarde, Málaga inaugurará su alumbrado navideño con un concierto de Siempre Así en la calle Larios organizado porCOPE Málaga. A partir de ese momento se encenderán más de dos millones de puntos de luz que iluminarán quinientas plazas, calles y glorietas del centro histórico y lugares emblemáticos de la ciudad.

Cada día habrá tres espectáculos de luz y sonido, a las 18:30, 20:00 y a las 22:00 en calle Larios. El video mappingen la catedral comenzará el 1 de diciembre, y como novedad trae un nuevo espectáculo, “Ángel de luz”, con tres pases a las 19:00, 20:30 y a las 22:00.

El alumbrado será entre las 18:30 y las 24:00 los lunes, martes, miércoles y domingo. Los fines de semana y las vísperas de festivos se ampliará el horario hasta las 2:00 de la madrugada. Nochebuena y Nochevieja tendrán un horario especial, y las luces estarán encendidas hasta las 6:00 horas.

NUEVAS DECORACIONES

Lo único que se repite en la decoración navideña es la iluminación en calle Larios. Por su lado, la Alameda contará con un sistema de luces entre las ramas de los árboles. La plaza de Torrijos también cuenta con novedades, se han instalado 7 almendros luminosos.

Otro de los elementos que se han renovado son lo tres Reyes Magos que se encontraban en la entrada del túnel de la Alcazaba. En calle Echegaray, hay piezas de ángeles con trompeta. En la plaza del Carbón lucen bolas de navidad de diferentes colores, y en la plaza de Jerónimo Cuervo, del Teatro Cervantes, se encuentra un nuevo árbol de Navidad.

La música que sonará en los espectáculos será navideña: ‘Jingle bells’ (André Rieu · Johann Strauss Orchestra), ‘We wish you a Merry Christmas’, ‘Carol of the bells’ (Pentatonix), ‘Navidad Épica’ y ‘Hacia Belén va una burra’. También está previsto que se puedan oír alguna melodía que ya sonó el pasado año.

CALLE SAN JUAN: UN ESPACIO SINGULAR

Calle San Juan también está de estreno, la calle malagueña contará con una decoración singular que divide la calle en tres espacios luminosos. En primer lugar, se encuentra la zona de los ‘Espumillones luminosos’, con unos caminos de espumillón dorados encendidos a lo largo de la calle. ‘Lágrimas luminosas’ es el nombre de la parte central en la que microleds gigantes configurados verticalmente a modo de bastones marcan en altura diferentes puntos iluminados en blanco cálido. Por último, ‘La cueva mágica’ hace discurrir al paseante por el interior de la una caverna de luces con estalactitas.

LÁMPARAS DE ARAÑA EN MOLINA LARIO Y 11 TRANSVERSALES DE LARIOS

Las calles Molina Lario y 11 transversales de calle Larios van a contar con una decoración especial basada en lámparas de salón de araña. Así, en Molina Lario y las transversales de Larios (Sancha de Lara, Don Juan Díaz, Bolsa, Stranchan, Moreno Monroy, Martínez, Alarcón Luján, Manuel Pérez, Bryan, Álvarez Fonseca, Marín García y Liborio García) tendrán un total de 76 lámparas de salón de araña tridimensionales formadas por cuatro caras enlazadas por cordones de micro-flash.

TECNOLOGÍA LED Y AHORRO ENERGÉTICO

Desde el año 2010, elAyuntamiento de Málaga viene realizando este alumbrado usando tecnología led, por lo que el consumo eléctrico es pequeño. Se estima que la restricción del horario puede suponer 7.000 euros de ahorro en relación con los 21.072,3 euros en 2021. Esta reducción significará también el ahorro de 4 toneladas de CO2 que ya no se emitirán a la atmosfera, mientras que un solo trayecto de avión de Madrid a Barcelona emite seis veces más toneladas de CO2..

La ciudad de Málaga es pionera en sostenibilidad y así lo demuestran los datos comparativos del coste de la energía eléctrica que se consume en estas fechas. Este año está previsto que el consumo del alumbrado navideño represente un gasto de alrededor de 14.000 euros en las zonas emblemáticas, frente a los 53.760 que supuso en 2009. El porcentaje sobre el total del coste de consumo del Ayuntamiento en el alumbrado de la capital se puede situar en el 0,2%.

En cuanto a los kilovatios instalados, son 137, frente a los 1.000 de 2009. En 2010 ya hubo una bajada a 626 kilovatios al usarse por primera vez iluminación led.