Alfarnate se viste de Japón con su fiesta del cerezo en flor pendiente de la lluvia

El municipio de Alfarnate se prepara para celebrar la quinta edición de su ya tradicional fiesta del cerezo en flor, el 'Sakura Alfarnate'. El evento está programado para este domingo, 12 de abril, pero su celebración pende de un hilo debido al pronóstico de lluvia. La decisión final sobre un posible aplazamiento se tomará en las próximas horas, según ha adelantado el alcalde de la localidad, Juan Jesús Gallardo.

Pese a la incertidumbre meteorológica, el alcalde ha asegurado que la fiesta se va a celebrar. "Estamos mirando con un ojo al cielo y mañana tomaremos la decisión de si aplazarlo a la próxima semana", ha explicado Gallardo, quien garantiza que "si no es esta semana, se celebrará la próxima".

Mañana tomaremos la decisión de si aplazarlo a la próxima semana"

Cerezos en flor

Un pequeño Japón en la Axarquía

El festival busca recrear la experiencia japonesa del 'Sakura' o florecimiento de los cerezos. El alcalde describe la iniciativa como "un pequeño pedazo de Japón" en la comarca malagueña. Esta particularidad es posible gracias a la climatología de Alfarnate, que, al ser el pueblo más alto de la provincia de Málaga, con su núcleo urbano a 886 metros de altitud, proporciona las horas de frío necesarias para el correcto crecimiento de estos árboles.

Nosotros creamos un pequeño pedazo de Japón"

Una calle de Alfarnate

Actividades y gastronomía

Las actividades, que no se verán alteradas por un posible cambio de fecha, comenzarán a las 10 de la mañana y se extenderán durante toda la jornada. La programación está íntegramente dedicada a la cultura japonesa, con una ceremonia del té oriental, exhibiciones de artes marciales, talleres de caligrafía japonesa y bailes tradicionales.

En el plano gastronómico, Gallardo ha destacado que este año habrá un "récord de gastronomía japonesa", con una oferta que incluirá desde los platos más esenciales hasta elaboraciones más complejas y postres. Eso sí, los visitantes disfrutarán de las flores, ya que para poder probar la degustación de cereza "todavía nos queda un par de meses", según el alcalde.