La Alameda Principal, en obras, se prepara para adaptarse al paso de los tronos

En diez días comienza la Semana Santa, que en Málaga va a ser histórica por el estreno del nuevo recorrido oficial que, igual que el anterior, atravesará la Alameda Principal. Una vía que está de obras por el proyecto de renovación urbana, que hará de la Alameda una arteria semipeatonalizada.

Ese proyecto terminará a finales de mayo o principios de junio, es la previsión que manejan desde el Ayuntamiento de Málaga, así que en estos días previos al inicio de la Semana Santa se trabaja para adaptar esta avenida del centro de la ciudad al paso de las procesiones.

ALGUNAS ZONAS, VALLADAS

El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, dice que se está haciendo un sobresfuerzo para que la vía quede libre para los desfiles procesionales. Y no solo eso, también para el uso ciudadano de la Alameda durante la Semana Santa. Eso sí, habrá zonas que queden acotadas por cuestiones de seguridad: “Todas las zonas por las que veamos que no es seguro que el peatón ande cerca, directamente se vallarán para que la gente no pase por seguridad”.

El concejal asegura que el gasto económico que supondrá adaptar la obra de la Alameda para el paso de los tronos será mínimo, precisamente porque la vía ya no está abierta en canal: “Sí va a haber interrupción de tiempo, por esa semana que tenemos que parar, pero afortunadamente hemos llegado casi a tiempo”. Insiste Pomares en que cuando “tienes abierta la calle, tienes que taparla y después volver a picar, entonces es cuando tiene más coste, pero ahora estamos en la fase de enlosar y poner algunos detalles, entonces la incidencia va a ser mínima”.

RESULTADO

Como decimos, la obra de renovación de la Alameda Principal (tanto la calzada central como el lateral sur, que acomete el Ayuntamiento) estará lista a finales de mayo o principios de junio. Aunque ya hay tramos en los que se puede apreciar el resultado del proyecto: “La gente ya puede ir viendo cosas y poco a poco iremos poniendo mobiliario y demás que irá sorprendiendo para, a finales de mayo o principios de junio, ver la Alameda en su esplendor, al menos en su tramo central y sur”.